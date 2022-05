La programmation, une matière essentielle dans l’éducation d’un enfant

Avez-vous déjà entendu parler des robots programmables, utilisés par les parents, mais également par l’Éducation Nationale dans ses nouveaux programmes ? Ces solutions hightechs peuvent en laisser certains perplexes quant à leur utilité. Si vous doutez toujours de leur importance dans l’éducation d’un enfant, laissez-nous vous en dire un peu plus sur eux. Qui sait, vous pourriez passer le pas et en acheter un pour votre enfant après avoir lu cet article.

Pourquoi utiliser un robot programmable avec un enfant ?

Tout d’abord, nous allons revoir ce qu’est un robot programmable, son utilité et ses différents aspects d’usage. Il est important que vous compreniez d’abord cela, avant de passer à l’importance de la programmation.

Aspect pédagogique

Pour commencer, le premier aspect important de ces robots programmables est sa capacité à enseigner. En effet, après avoir monté, démonté, et crée des modèles libres, ou prédéfinis de robots, l’enfant va devoir le programmer. Cela va ainsi lui apprendre, selon son âge et son niveau, la programmation.

Même si ce dernier aura l’impression de s’amuser et de jouer, il sera bel et bien en train de recevoir une éducation technologique, ce qui sera très important pour son avenir. De plus, il existe plusieurs programmes, qui sont destinés à une tranche d’âge et un niveau bien spécifique.

Aspect ludique

L’autre point fort des robots programmables, est qu’il permet d’éduquer, oui, mais également d’amuser l’enfant, surtout s’il est en bas âge. Il existe plusieurs modèles, comme des dinosaures, des voitures, des robots, qui feront guises de jouet aux yeux de l’enfant.

En effet, pour des collégiens ou des lycéens, cette activité peut être vue comme une activité éducative agréable. Cependant, pour un enfant, cela sera un véritable moyen de jouer, ce qui est parfait pour lui et pour vous. Les enfants ont tendance à ne pas aimer le travail, et ne peuvent pas y passer plusieurs heures sans être très vite saturés.

Avec ces robots programmables, ils passeront des heures à programmer, sans jamais en avoir assez, surtout si cela est avec vous, puisqu’ils auront encore plus envie de vous impressionner.

L’importance de la programmation dans l’éducation

Maintenant que vous avez vu les aspects d’utilisation des robots programmables, nous allons nous intéresser à un point crucial : la programmation. Et oui, en effet, cette matière est devenue très importante pour un enfant. En plus de savoir écrire et lire, avoir des bases dans ce domaine est très important pour le futur d’un enfant, et nous allons voir pourquoi.

Développement intellectuel de l’enfant

Les robots programmables permettent d’éduquer sur la programmation, mais à quoi sert la programmation pour un enfant ? Cette matière, de plus en plus enseignée dans les écoles, collèges et lycées de France, permet de développer plusieurs aspects chez les enfants. Leur sens d’analyse sera travaillé, ce qui leur permettra de résoudre des problèmes plus aisément.

Leur résilience, esprit d’équipe, créativité, et tout simplement vision des choses seront développées via l’utilisation régulière des robots programmables, avec un parent, professeur ou camarade. Steve Jobs a dit que l’ordinateur est un vélo pour l’esprit, et donc le cerveau. Il faut comprendre que ces solutions technologiques sont exactement la même chose.

Une branche d’avenir

Dans un monde qui se numérise de plus en plus, avec la technologie et la programmation qui prennent une place majeure, il est important de transmettre ce savoir aux générations futures. La programmation et la capacité de coder sont, dans le secteur technologique, sont des indispensables.

En apprenant les bases de ces sphères qui seront encore plus importantes à l’avenir, les enfants partent ainsi avec un grand avantage. Qu’il s’agisse de la santé, du commerce, de la technologie et plein d’autres secteurs, ils auront plusieurs perspectives professionnelles qui s’ouvriront à eux. De plus, il faut savoir que ce genre de métier offre des salaires plutôt élevés, ce qui sera donc une réussite pour un enfant, et donc pour son parent.

Si vous souhaitez obtenir un robot programmable, vous pouvez opter pour les offres d’École Robots, qui font partie des meilleures possibilités sur le marché.

Voilà, désormais, vous savez tout sur les robots programmables et l’importance de l’apprentissage de la programmation chez un enfant. C’est une réelle rame vers de nombreuses perspectives professionnelles qui aidera votre enfant dans quelques années.