De 11 000 à 77 000 offres d’emploi en IA : ne manquez pas cette opportunité lucrative pour booster votre carrière !

Découvrez comment acquérir des compétences en IA peut booster votre carrière et augmenter vos revenus.

De plus en plus d’offres d’emploi évoquant l’IA, pour des postes de mieux en mieux payés. C’est ainsi qu’on pourrait résumer le dernier baromètre mondial de l’emploi en IA du cabinet PwC, qui a analysé les données d’un demi-milliard d’offres d’emploi provenant de 15 pays différents. De quoi donner un aperçu de l’impact de l’IA sur l’emploi ces dernières années, notamment en matière de compétences, rémunération et productivité !

L’IA représente une excellente opportunité économique pour les salariés

Si le grand public a découvert l’intelligence artificielle avec le lancement de ChatGPT fin 2022, l’étude révèle que les entreprises s’y intéressent depuis longtemps. Depuis 2016, les offres d’emploi mentionnant des compétences dans ce domaine ont ainsi connu une croissance 3,5 fois plus rapide que les autres. Le nombre d’offres d’emploi nécessitant des compétences spécialisées en IA a même été multiplié par sept depuis 2012 !

Une véritable lame de fond qui se traduit par d’excellentes opportunités économiques pour les salariés ayant un savoir-faire. Les emplois qui requièrent des compétences en IA affichent en effet un salaire jusqu’à 25% plus élevé ! Aux Etats-Unis, par exemple, les comptables maîtrisant l’IA peuvent se voir proposer un salaire de 18% supérieur à la moyenne. Jusqu’à 49% pour les avocats ! Cette tendance montre que maîtriser l’IA peut être un atout considérable pour booster sa carrière.

Les compétences recherchées évoluent vite

En revanche, les compétences recherchées évoluent vite parmi les professions les plus exposées à cette technologie. Il faut dire que dans les secteurs concernés – services financiers, technologies de l’information, services professionnels – les gains de productivité seraient près de cinq fois plus élevés que dans les autres secteurs.

Cela signifie que les salariés doivent constamment mettre à jour leurs compétences pour rester compétitifs sur le marché de l’emploi. Les entreprises, de leur côté, doivent investir dans la formation continue de leurs employés. Ne manquez pas cette chance de vous former et d’évoluer dans votre carrière grâce à l’IA.

Plus grande productivité, de meilleurs salaires, de la croissance économique

Plus grande productivité, de meilleurs salaires, de la croissance économique… De quoi être positif sur l’impact global de l’IA sur le marché de l’emploi ? Reste que les besoins en formation devront être comblés, comme le note Pauline Adam-Kalfon, Associée en charge des activités de transformation des entreprises (PwC France et Maghreb) : « Les résultats montrent que les salariés devront acquérir de nouvelles compétences et que les entreprises devront investir dans leurs stratégies d’IA si elles veulent accélérer leur développement. »

Les perspectives sont donc prometteuses, à condition de répondre aux défis de la formation et de l’adaptation aux nouvelles technologies. Préparez-vous dès maintenant pour les emplois de demain en investissant dans des compétences en IA.

Les secteurs les plus impactés par l’IA en France

L’étude révèle, sans grande surprise, que ce sont les secteurs des professions dites intellectuelles qui connaissent la croissance la plus rapide de la part des rôles nécessitant des compétences en IA à travers le monde : finance, services, communication…

En France, c’est le secteur industriel qui apparaît à l’heure actuelle comme le plus gros demandeur de main-d’œuvre compétente en la matière, suivi de près par les services. Tout secteur confondu, les offres d’emploi nécessitant des compétences en IA ont été multipliées par sept en cinq ans dans l’Hexagone : de 11 000 offres en 2018 à 77 000 offres en 2023. Une opportunité incroyable pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou se spécialiser.

Des opportunités pour les salariés prêts à se former

Une croissance qui offre de nombreuses opportunités pour les salariés prêts à se former et acquérir de nouvelles compétences, explique Philippe Trouchaud, Chief Technology & Products Officer chez PwC : « Il est indispensable d’adopter une stratégie de recrutement axée sur les compétences et de continuer à investir dans la formation des salariés, car aucun secteur ou marché ne restera à l’abri de l’impact de la transformation technologique et économique de l’IA. Elle apporte bien plus que des gains d’efficacité, elle offre de nouvelles façons de créer de la valeur (…) Les entreprises et les individus qui investissent dans l’apprentissage et l’utilisation de cette technologie se trouvent face à des opportunités sans limites. »

En conclusion, l’IA n’est pas seulement une technologie de pointe, c’est aussi une voie vers de nouvelles opportunités professionnelles et économiques. Ne ratez pas le train de l’IA et positionnez-vous dès maintenant sur le marché de demain.

Une opportunité incroyable pour les entreprises et les individus

L’IA offre une opportunité incroyable pour les entreprises et les individus. Les entreprises peuvent gagner en productivité et en compétitivité, tandis que les salariés peuvent bénéficier de meilleurs salaires et de nouvelles perspectives de carrière. En investissant dans l’IA, vous vous assurez un avenir professionnel prometteur et riche en opportunités.

En somme, le marché de l’IA est en pleine expansion et promet de transformer de nombreux secteurs d’activité. Que vous soyez salarié ou employeur, il est temps de prendre le virage de l’IA pour profiter de tous ses avantages. N’attendez plus, formez-vous à l’IA et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives professionnelles dès aujourd’hui !