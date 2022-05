Qu’est-ce qu’un enfant peut apprendre grâce à la programmation ?

Avez-vous déjà entendu des robots programmables ? Ces offres technologiques sont de plus en plus utilisées par les parents et les professeurs pour donner une éducation poussée aux enfants. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous expliquer en détail en quoi ils consistent et quelles capacités l’apprentissage de la programmation peuvent apporter aux enfants.

L’apprentissage de la programmation via les robots programmables

Pour commencer, nous allons nous intéresser aux robots programmables, à leurs fonctionnements et utilités. Cela vous permettra de mieux appréhender ce qu’ils peuvent apporter à votre enfant, sur le plan intellectuel, notamment.

Éducation pensée pour tous

Les robots programmables sont très semblables à des jouets LEGO. En effet, il suffit de les construire, en suivant des modèles de plan prédéfinis, ou simplement en laissant l’enfant faire sa propre création. Par la suite, il devra, à l’aide de logiciels, programmer et donner des commandes à réaliser à son robot.

C’est une réelle éducation à la technologie informatique, et plus précisément à la programmation et au code. De plus, il existe de nombreux programmes différents, destinés à des niveaux précis : primaire, collège ou lycée. Ainsi, ces offres permettent d’apprendre de A à Z, tout ce qu’il y a besoin de savoir avant de, potentiellement, se diriger vers des études supérieures de cette branche.

Un loisir plus qu’un travail

En plus de transmettre des connaissances importantes sur la programmation, les robots programmables font aussi guises de passe-temps très appréciés par les enfants. Ils ne verront jamais cela comme du travail, mais plus comme une activité plaisante. Plus ils seront jeunes, plus ils ne se rendront pas compte du réel but de ces robots, qui sont de les éduquer.

Aux côtés d’adultes, ils auront encore plus l’impression de jouer, car ils voudront les impressionner, que ce soit en construisant ou en programmant les robots. Avec des modèles très variés, comme des véhicules, des dinosaures, et tant d’autres, les robots programmables sont une véritable illusion pédagogique.

Quelles capacités la programmation développe-t-elle chez l’enfant ?

Désormais que vous avez compris comment fonctionnait un robot programmable, et à quoi il servait, nous allons nous intéresser de plus près à la programmation. En effet, c’est le but principal de ses robots, initier et instruire les enfants sur la programmation. C’est un domaine qui prend de plus en plus de place, notamment avec la numérisation mondiale, mais également, car il permet de développer de nombreux aspects du cerveau d’un enfant.

Capacités créatives

Tous les enfants qui utiliseront ces robots à l’école, ou chez eux, ne deviendront pas tous des professionnels de ce domaine, évidemment. Et, d’ailleurs, ce n’est pas le but principal de ces offres éducatives. En effet, l’objectif est de pouvoir stimuler le cerveau des enfants, et leur faire développer des capacités utiles, peu importe la branche qu’ils choisiront.

Par exemple, la créativité des enfants est fortement travaillée lors de la manipulation de robots. Avec des problèmes, même si le résultat doit être le même pour tous, certains enfants développeront un style et une manière bien à eux d’arriver à ce résultat. La programmation va donc travailler la créativité et la disposition à trouver des solutions selon sa propre logique.

Capacités intellectuelles

Mis à part cela, les robots programmables vont tout simplement développer l’ensemble du cerveau et de ses capacités. Cela peut concerner l’esprit d’équipe de l’enfant, son sens de l’analyse ou sa capacité à réfléchir pour régler des problèmes. Ainsi, il aura une pensée plus organisée et réfléchie, et il s’habituera de plus en plus à compter sur lui-même, et non son parent ou professeur. L’utilisation régulière de ces robots lui permettra de faire de ces compétences, des habitudes.

En effet, il est possible d’avoir des erreurs et des problèmes dans la programmation. Même si certains cours peuvent être présents, dans des offres comme celles d’École Robots, coder n’est jamais simple, même pour les débutants. À force de se tromper, de faire des erreurs, et de se questionner, l’enfant développera son sens critique, et donc un certain raisonnement, qui l’aideront forcément dans sa vie.

Voilà, désormais, vous savez tout sur les robots programmables. Si vous avez un enfant, vous connaissez tout ce qu’il pourrait apprendre en utilisant un robot programmable, à l’école, ou chez vous. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.