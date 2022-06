Où peut-on acheter une bonne cire coiffante pour les cheveux ?

La cire coiffante permet de donner un bel aspect aux cheveux des hommes. Pour de nombreux hommes, c’est un accessoire souvent indispensable pour obtenir une belle coiffure. Elle va permettre de faire tenir des cheveux indisciplinés qu’ils soient lisses ou bouclés. De plus, si certains ont une masse de cheveux, notamment sur le haut du crâne, cela les fixera en arrière.

Qu’est-ce qu’une cire pour les cheveux ?

La cire pour les cheveux est utilisée depuis la nuit des temps. Toutefois, depuis l’apparition de certains gels et de sprays fixant, celle-ci a pendant un temps était mise de côté. Toutefois, elle reste l’un des produits les plus utilisés lorsque vous vous rendez dans un salon de coiffure.

De quoi sont composées ces cires ?

En règles générales, ces dernières sont composées à base d’eau et de cire d’abeilles. Elles ont également d’autres excipients naturels ou non qui permettent d’avoir une fixation du cheveu. Ces dernières peuvent être utilisées pour hydrater le cheveu ou les poils avant un lavage, mais aussi après, pour donner une finition à votre coiffure. Malgré la résistance qu’elles donnent à vos cheveux pendant une journée, ces dernières sont également conçues pour être retirées facilement après lavage avec un shampoing.

Les avantages d’une cire coiffante

Pendant des années, pour avoir une coupe très figée et très brillante, on utilisait les sprays ou gels qui endommagent le cheveu. Toutefois, la cire était un élément de coiffage et de fixation antérieur à ceux-là. Aujourd’hui, on préconise beaucoup plus son utilisation pour des raisons de soins pour vos cheveux, mais aussi parce qu’elle est plus écologique.

Les avantages les plus importants avec la cire coiffante sont la résistance, tout au long de la journée, de la coiffure tout en laissant vos cheveux flexibles. Elle permet également de ne pas bouger tant vous ne vous êtes pas lavés les cheveux. Enfin, le rendu à la cire est nettement plus chic et esthétique qu’un quelconque autre fixateur.

Son application reste simple et il vous suffira de coiffer vos cheveux comme il vous plaira. Elle arrivera ainsi à dompter les cheveux rebelles.

Se procurer de bonnes cires coiffantes

Vous pouvez acheter ce type de produit en ligne, mais aussi dans vos barbershops. Il y a une très grande quantité de produits pour barbes et cheveux en ligne. Le choix n’est donc pas toujours facile pour trouver un bon produit à un prix raisonnable.

Faire l’achat d’une cire en ligne

Vous pouvez voir une grande diversité de produits cosmétiques pour homme en ligne. Depuis maintenant quelques années, il existe plusieurs boutiques en ligne reconnues pour vendre des produits de qualité. Vous pouvez acheter sur eliascosmetics.com. En effet, ce site met en vente de nombreuses cires de qualité et de marques reconnues dans l’univers de la coiffure. Ces dernières sont beaucoup utilisées dans les barbershops et sont vendues à des prix accessibles. En achetant en ligne, vous pourrez également regarder les avis et quels sont les coups de cœur des marques et opter pour des senteurs différentes.

Vous pourrez également faire un choix entre différents degrés de fixation :

Léger

Moyen

Fort

En fonction de cela, vous aurez une durée de fixation plus ou moins longue. Vous pouvez aussi choisir une cire en fonction de son rendu, c’est-à-dire si vous le voulez mat ou brillant.

En plus de vous acheter des cires, il y a aussi de nombreux produits de soin que vous pouvez vous procurer comme des huiles, sérum ou encore des shampoings issus de marques exclusives et bio. De nos jours, les produits cosmétiques tendent à être de plus en plus “propres” en termes d’excipient pour nos cheveux et pour l’écologie. Vous trouverez donc beaucoup de produits artisanaux aux extraits naturels de plantes.

Acheter en barbershop

Les cires, baumes et huiles sont beaucoup utilisés au sein des barbershop. Ces derniers ont des prestations de soins pour les cheveux et la pilosité faciale dans lesquels ils utilisent ce type de produit. Ainsi, il n’est pas rare de retrouver des produits mis en vente dans des salons de coiffure ou barbershops. Avoir été coiffé avec un type de cire peut être un avantage pour vous, car si le rendu vous plait vous pouvez l’acheter directement en magasin après votre prestation.