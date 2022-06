Comment réduire le gaspillage alimentaire de son commerce ?

Qu’il soit alimentaire ou non, le gaspillage est un vrai problème et concerne une grande majorité des commerces. La surproduction fait perdre de l’argent aux commerces et a souvent un impact néfaste sur l’environnement. Alors que les commerçants peinent à adapter leur stock à la fréquence de consommation des clients, certaines entreprises tentent de faciliter la vie des commerçants.

Gaspiller moins pour l’avenir de la planète

Il est essentiel pour les commerces de réduire le nombre de produits jetés, que ce soit pour les commerçants ou l’avenir de la planète.

Des chiffres inquiétants

En effet, le gaspillage prend de plus en plus d’ampleur. Les commerçants se doivent de réagir en gérant davantage leurs stocks pour ne pas se retrouver avec une quantité trop importante de produits. Par ailleurs, un stock moins important sera toujours plus facile à gérer. Il n’y a donc que des avantages à tenter de réduire le gaspillage de son entreprise.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 10 millions de tonnes de nourriture sont perdues chaque année. Cela représente environ 16 milliards d’euros, une somme particulièrement conséquente. Une donnée également liée à l’environnement, puisque 15 millions de tonnes de CO₂ sont émises chaque année pour rien. C’est pourquoi ce point devient crucial, le gaspillage a de terribles conséquences sur l’économie et l’écologie.

Des moyens actuels insuffisants

Ce sont les produits les plus frais qui sont le plus touchés par ce problème. Les articles qui doivent se consommer rapidement sont un fléau pour les commerçants, qui ne savent pas quoi en faire une fois la date limite de consommation dépassée.

Quelques outils assurent la vente de certains produits, généralement en fin de vie. Des applications comme Too Good To Go permettent d’éviter au maximum de voir des plats jetés à la poubelle en fin de journée. Si certains se concentrent sur la vente de produits à longue conservation pour éviter le problème, le gaspillage persiste et continue de devenir un problème toujours plus important.

Une solution adaptée pour les commerçants

Une fois de plus, Toporder aide les professionnels à se développer, tout en considérant ce genre de paramètres. Tout en veillant à la pérennisation de chaque commerce, les équipes Toporder offrent la possibilité aux commerçants de bénéficier d’un suivi des performances particulièrement développé. Ces statistiques vous offriront une vision globale sur votre commerce, afin de pouvoir prendre des décisions plus facilement.

En voyant quels sont les produits qui se vendent le moins, vous pourrez adapter votre stock afin d’éviter de gaspiller. Un suivi précis permet de pouvoir réagir rapidement face à une baisse du nombre de ventes d’un produit par exemple, ce qui est un atout de taille.

De plus, la start-up lyonnaise propose également un système anti-gaspillage se basant sur le Click and Collect. Ce système ingénieux permet aux consommateurs de trouver des produits à prix réduits, tout en assurant aux commerçants de pouvoir vendre des articles en fin de vie.