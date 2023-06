Présentation de la nouvelle gamme Izywatt 800 et 1200

Découvrez, à travers cet article, la nouvelle gamme Izywatt 800 et 1200. Ces articles seront disponibles à partir du mois de juin 2023. Ces batteries de la marque Orium sont particulièrement performantes, alors, si vous êtes à la recherche d’une nouvelle station d’énergie portative pour votre van ou même pour chez vous, vous êtes au bon endroit.

La nouvelle gamme Izywatt : une polyvalence infaillible

La gamme Izywatt de la marque Orium prône une grande polyvalence, mais également des caractéristiques puissantes.

Pourquoi choisir cette gamme ?

Cette nouvelle gamme de stations d’énergie portative Izywatt est particulièrement polyvalente. D’une grande qualité, la marque Orium prône une utilisation simple et intuitive, pour permettre à chacun de partir à l’aventure, dans un van ou un camping-car.

Cette batterie solaire Izywatt sera l’alliance idéale entre la puissance et la mobilité. Dotée d’une poignée, elle sera aisément transportable et vous permettra de collecter, mais aussi de stocker une belle quantité d’énergie pour assurer l’alimentation de l’ensemble de vos appareils, durant votre voyage.

Grâce à elle, vous aurez, au sein de votre van, un confort semblable à celui que vous pouvez ressentir chez vous.

Les caractéristiques de ces stations d’énergie

La gamme offre deux modèles de batterie portable, l’une de 800 watts, et l’autre de 1 200 watts. Ces batteries nomades sont particulièrement compactes. Avec un poids respectif de 9,2 kg, et 6,75 kg, elles sont transportables facilement, pour vous suivre sur tous vos déplacements.

Les batteries sont parfaitement protégées contre les potentielles surtensions, mais également contre les courts-circuits, la surchauffe ou tous les autres problèmes pouvant apparaître.

Les avantages de la gamme

La gamme comporte de nombreux avantages, que ce soit pour le modèle Izywatt 800, ou bien le 1200w.

Les avantages de la gamme 800W

Dans un premier temps, cette batterie portable possède une charge particulièrement rapide, en seulement 2 h 30, une recharge complète peut être effectuée. Cela peut se faire sur secteur, ou bien grâce à des panneaux solaires, en seulement 4 heures. Particulièrement compacte, la station à des dimensions de 34 × 17,8 × 23 centimètres.

Ses prises de sorties sont également très utiles, il existe alors plusieurs prises, notamment :

un allume-cigare

une prise DC 12 V

une USB-C

une autre 230 V

un port USB

Ces dernières assurent une utilisation directe et fonctionnelle de l’ensemble de vos appareils. En prenant ce modèle, vous vous assurez donc une bonne performance couplée à une recharge très rapide.

Les avantages de la gamme 1200W

La gamme 1200W comporte également de nombreux avantages, sa recharge complète, sur secteur, se fait en moins de 5 heures. Ses dimensions sont identiques au modèle 800W, mais aura plus de puissance.

Il existe quatre méthodes de recharge possible, ce qui est particulièrement intéressant, ainsi, nous pouvons retrouver les panneaux solaires, l’allume-cigare, une prise secteur, ainsi qu’une prise USB-C. En toute circonstance donc, vous pourrez la recharger, vous offrant une véritable indépendance en matière d’énergie.

Tout comme le précédent modèle, différents modes de connectivités sont possibles, assurant de ce fait une utilisation simple et intuitive. Les prises de sorties sont nombreuses, et permettent, encore une fois, d’utiliser de nombreux appareils différents en toute simplicité.

Les occasions pour utiliser la nouvelle gamme Izywatt

De nombreuses occasions d’utilisations sont possibles, en effet, grâce à cette station d’énergie nomade de la marque Orium, vous pourrez parfaitement avoir une vie d’aventurier, parcourir la nature et les paysages, tout en profitant d’un confort optimal.

Grâce à celle-ci, vous n’aurez pas besoin d’effectuer de gros travaux, coûteux et parfois longs. Au contraire, il vous suffira de prendre votre batterie avec vous, et de l’emmener partout. Sa forme compacte vous assurera un rangement efficace et une prise de place moindre.

Ainsi, vous pourrez parfaitement l’utiliser dans un van, ou un autre type de véhicule aménagé, parfait pour parcourir le monde. Vous pouvez également emporter votre station d’énergie dans un camping ou une caravane.

Évidemment, cette dernière pourra par ailleurs vous servir pour vos travaux à domicile, si vous êtes dépourvus d’électricité, ou bien dans votre jardin. Cela pourra être très utile pour les paysagistes devant travailler dans de très grands espaces.

Alors, maintenant que vous êtes convaincus, sachez que pour son lancement, vous bénéficiez d’un code promotionnel de 5 %, en inscrivant IZNEWGEN5, au moment de l’achat.

Il existe aussi un jeu concours, permettant à trois des participants de gagner une batterie nomade de la nouvelle génération.