Camping-car : quelle batterie nomades solaires choisir ? 

Les séjours en pleine nature, ou en camping peuvent être synonyme de drôles de surprises quand on aime le confort de son intérieur. Se séparer de certains équipements peut devenir une réelle source de stress. Heureusement, il est possible de sillonner les routes en camping-car en ayant tout à disposition grâce aux batteries nomades solaires !

Partir en vacances : quelle alimentation pour le camping-car ?

Lorsque l’on part le long des routes, en road-trip ou à destination un camping pour profiter de vacances en famille, la question de l’alimentation électrique se pose forcément.

Heureusement, il est possible de miser sur une gamme qui propose ce dont vous avez besoin en s’adaptant au gabarit et au besoin énergétique de votre habitation mobile : un chargeur solaire.

Vous trouverez la gamme IZYWATT selon les besoins en alimentation de votre camping-car. Elle se décline en chargeurs et générateurs solaires de différentes puissances.

Portatifs, vous pourrez les garder à vos côtés pour recharger tout appareil ou alimenter votre van lorsqu’il n’est pas possible de le brancher à un réseau électrique. C’est un choix de qualité qui vous garantie une autonomie en énergie même en plein désert.

IZYWATT : des appareils aux caractéristiques optimales

Pour se déplacer en camping-car, la gamme de stations d’énergie IZYWATT 500, 1000 et 1500 Wh et maintenant 800 et 1200 Wh sont parfaitement adaptées. Elles réunissent des caractéristiques optimales pour rendre votre trajet et séjour plus qu’agréables.

Une puissance à différents échelons

Un chargeur solaire peut être un allié lors des déplacements en camping-car. IZYWATT permet de trouver bonheur à la roue de son camping-car. Tous les campings n’ont pas le même gabarit, et ainsi pas les mêmes aménagements à l’intérieur.

La puissance des batteries solaires est à adapter selon votre véhicule et vos besoins en énergie pour faire fonctionner vos appareils électroménagers, recharger vos appareils portables, etc.

Par ailleurs, un chargeur solaire IZYWATT 500 ne pèsera pas autant qu’un chargeur IZYWATT 1500. La différence entre la version 500 et la 1500 par exemple se joue à une dizaine de kilos : 4,5 kg contre 12,7 kg.

Une autonomie durable et silencieuse

Les batteries IZYWATT promettent les mêmes adaptations. Elles servent toutes les trois à fournir en électricité vos appareils mobiles, ménagers lors de vos activités out-doors. Leur autonomie et temps de charge dépend de leur puissance.

Selon vos usages, il ne tiendra qu’à vous de savoir si la puissance du chargeur solaire suffira à vous alimenter en électricité. Cela ne vous coûte, si ce n’est une coupure de courant, d’opter pour une batterie ne couvrant pas la totalité de vos besoins.

Un trajet en camping-car sous le signe de la sécurité

IZYWATT prévoit toute éventualité. La gamme met en avant un mode de récupération des énergies renouvelables en offrant la possibilité de rechercher les batteries portables via l’énergie solaire. Les adaptations sont multiples. Vous pouvez mettre votre chargeur solaire à charger selon différents modes :

via l’achat complémentaire d’un panneau solaire adapté à sa capacité de stockage

sur une prise secteur de 230 V

sur une prise USB, en décharge

sur l’allume-cigare

Tous les chargeurs et les prises adaptatives sont fournies avec la batterie portable.

ORIUM pense à tous les types d’usagers, néanmoins la marque pense avant-tout à avoir un impact écoresponsable sur les activités qui sont entreprises.

Pour pousser l’aventure à son maximum, rien de mieux de se procurer de l’énergie là où il y en a à foison : en stockant de l’énergie solaire. Des panneaux solaires sont proposés et interconnectables avec les batteries IZYWATT 500, 1000 et 1500 pour camping-car. Ils sont pliables pour pouvoir être emporter partout sans encombrement supplémentaire.

Le solaire : les propositions d’une marque pour l’avenir

ORIUM est une marque qui met le solaire en avant dans une gamme proposant des batteries nomades et des panneaux solaires portatifs. Les deux sont associables avec une possibilité de s’alimenter en toute circonstance, pour différents usages et en ayant l’assurance de ne jamais être à court de jus. Tout cela se fait dans le respect de l’environnement.

ORIUM met au cœur de ses préoccupations l’innovation et la participation du tout un chacun dans la conservation d’un environnement sain par l’usage des énergies renouvelables. La gamme IZYWATT est autant appréciée par les particuliers que par les professionnels.

L’énergie est au centre de toute activité, mais rien ne vaut pouvoir s’alimenter en énergie en ayant à cœur d’avoir un impact positif pour les générations à venir.