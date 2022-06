Pourquoi est-il important d’assurer son patrimoine immobilier ?

Que ce soit des dégâts matériels ou encore une tentative de cambriolage, votre maison fait face à de nombreux risques. N’attendez pas la dernière minute et assurez votre maison, afin d’éviter tout risque. En effet, certaines offres dédiées se chargent des sinistres potentiels que vous pourriez rencontrer avec votre maison. Voici les raisons pour lesquelles il est crucial de souscrire à une assurance habitation adaptée.

Des avantages non négligeables

Si le fait d’assurer son logement peut parfois paraître peu utiles dans certains quartiers, cela pourrait vous couvrir d’un grand nombre de situations délicates.

Éviter de prendre des risques

Une assurance habitation vous permet d’être plus serein au quotidien. En cas de dommages, votre maison pourra être reconstruite, en prenant en compte les mêmes paramètres. En effet, vous pourrez retrouver votre logement dans le même état qu’à son origine.

Quel que soit l’âge de votre demeure, vous serez couvert. Même chose face aux intempéries particulièrement violentes, qui sont de vrais fléaux pour certaines régions en particulier.

Assurez plus que votre maison

Si la maison semble bien protégée par les différents risques, d’autres fonctionnalités intéressantes pourraient vous assurer un confort de vie, sans stress. Si votre foyer est protégé, il en sera de même pour votre garage, mais également si vous disposez d’une dépendance ou encore d’espaces privés. C’est, par exemple, le cas pour une place de parking.

Même chose pour les collectionneurs d’art, qui seront plus sereins à l’idée d’avoir des œuvres protégées. Casse, vol et même pertes sont couverts par les assurances habitations. Les fuites d’eau, incendies et autres sont également des risques connus de tous les foyers, qui nécessitent une assurance adéquate.

Comment assurer son patrimoine immobilier ?

Si assurer son patrimoine semble être un point essentiel, il n’est pas toujours évident de faire un choix parmi toutes les propositions.

L’assurance Hiscox soumet à ses clients une offre haut de gamme pour assurer ses habitations. Cela concerne les résidences, qu’elles soient principales ou secondaires. Hiscox accompagne au quotidien ses clients dans le but de les soulager de tous les risques qu’encourent les biens immobiliers.

Suite à un dégât des eaux, la salle de bain en marbre italien de notre assuré a été inondée. Hiscox a pris en charge sa remise en état à neuf à hauteur de 220 000 euros. Afin de conserver la valeur de la demeure de notre assuré, un marbre de la même origine a été utilisé pour la rénovation

Hiscox accompagne ses clients depuis plus de 40 ans et met l’accent sur la fluidité dans la gestion des sinistres.

En cas de simple curiosité, vous pouvez toujours demander un devis. En quelques clics, le site vous proposera une offre adaptée à vos besoins. Ce devis est totalement gratuit et ne vous engage à rien, il pourra vous servir à estimer le prix de l’offre correspondant à vos besoins. En renseignant vos informations personnelles et en indiquant la valeur de ce que vous voulez assurer, vous aurez une idée du prix et de l’offre correspondante.