Découvrez le haut de gamme des écrans interactifs : l’écran capacitif

L’écran capacitif SpeechiTouch évolue vers une nouvelle génération, proposant un bond technologique remarquable. Nous mettons en lumière les caractéristiques et les fonctionnalités de ce haut de gamme des écrans interactifs, qui convient à une large gamme d’utilisations. Découvrez les avantages de cet écran interactif capacitif.

Technologie d’écriture ultra-précise et reconnaissance de pression

La technologie tactile est l’élément le plus distinctif de l’écran capacitif SpeechiTouch.

Écriture fluide et précise au doigt

Lorsque vous écrivez au doigt, vous pouvez aussitôt ressentir la différence. La technologie capacitive propose une précision d’écriture inégalée et une fluidité superbe. Chaque trait tracé est reproduit avec une fidélité exceptionnelle, offrant ainsi une expérience d’écriture naturelle et immersive.

Que vous preniez des notes, dessiniez ou écriviez des équations mathématiques, l’écran capacitif capte avec précision tous vos mouvements, vous permettant alors de vous exprimer librement et sans limites.

Écriture ultra-précise et stylisée au stylet

L’utilisation d’un stylet avec l’écran capacitif ouvre de nouvelles possibilités. Grâce à sa technologie de reconnaissance de pression, il est capable de détecter jusqu’à 4 096 niveaux de pression.

Cela signifie que vous pouvez ajuster l’épaisseur de votre trait en appuyant plus ou moins fort, offrant ainsi un contrôle précis sur vos tracés.

Que vous soyez un artiste cherchant à créer des lignes fines et détaillées ou un designer travaillant sur des esquisses stylisées, il répondra à vos besoins en proposant une expérience d’écriture précise, fluide et stylisée.

Collaboration et interactivité

L’écran interactif capacitif favorise la collaboration et l’interactivité dans divers contextes professionnels.

Collaboration avec deux stylets simultanément

L’écran interactif capacitif est conçu pour encourager la collaboration et la participation active. Avec la possibilité d’utiliser deux stylets simultanément, deux collaborateurs peuvent intervenir en même temps. Que ce soit lors :

D’une réunion d’équipe,

d’une session de brainstorming,

d’une présentation.

Cette fonctionnalité permet une interaction fluide et efficace. Chaque collaborateur peut choisir sa propre couleur et épaisseur de trait, ce qui facilite la distinction des contributions et l’organisation des idées.

Interaction multitouch pour plusieurs utilisateurs au doigt

Il ne se limite pas à l’utilisation des stylets. Il offre également une interaction multitouch, permettant à plusieurs utilisateurs d’intervenir simultanément au doigt. Avec la capacité de détecter jusqu’à 40 points de contact simultanés, cet écran est idéal pour les situations dans lesquelles plusieurs personnes doivent interagir et collaborer. Que ce soit pour :

Annoter des documents,

faire des présentations interactives,

collaborer sur des projets.

Il propose une expérience fluide et intuitive pour tous les participants.

Qualité sonore exceptionnelle pour une expérience immersive

Une des nouveautés de cette nouvelle génération d’écran capacitif est son équipement sonore de haute qualité.

Haut-parleurs puissants pour un son immersif

L’écran capacitif ne se limite pas à une expérience visuelle exceptionnelle, il offre aussi une qualité sonore supérieure. Avec ses haut-parleurs puissants, comprenant deux à l’avant (2 × 8 W) et deux à l’arrière (2 × 18 W), il propose un son clair, riche et immersif.

Que vous organisiez une visioconférence, regardiez des vidéos ou écoutiez des présentations audio, il garantit une expérience audiovisuelle complète.

Réseau de microphones

La qualité du son est essentielle lors des visioconférences ou des réunions à distance. L’écran capacitif est équipé d’un réseau de huit microphones stratégiquement positionnés entre les haut-parleurs avant.

Cette configuration permet une captation optimale du son, proposant une clarté vocale exceptionnelle et une réduction des bruits parasites.