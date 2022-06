La nouvelle fonctionnalité Toporder pour simplifier la vie des commerçants

Toporder tente toujours de proposer des nouveaux outils pour simplifier le quotidien des commerçants. Cette fois-ci, la start-up lyonnaise propose une toute nouvelle fonctionnalité. Les commerçants auront désormais la possibilité de pouvoir imprimer des étiquettes autocollantes pour détailler le contenu de certains produits, ou encore prévenir d’une offre promotionnelle.

Un gain de temps pour les commerçants

Si cette nouveauté paraît inutile, elle pourrait bien devenir essentielle pour les professionnels dans certains secteurs d’activité.

Un service innovant

La start-up lyonnaise a mis les bouchées doubles pour proposer aux professionnels un système permettant de générer rapidement des étiquettes autocollantes. Un outil déjà opérationnel, prêt à accompagner les vendeurs et commerces dans leur quotidien parfois fastidieux.

C’est avec la marque Brother que les commerçants pourront imprimer ces étiquettes. Un bon moyen de pouvoir gagner du temps dans sa journée, en se fiant à un système complet et autonome. C’est d’ailleurs dans certains commerces que cette fonctionnalité pourrait se révéler d’une aide particulièrement précieuse.

Une fonctionnalité pratique pour certains commerces

C’est sans aucun doute dans la restauration rapide que cette fonctionnalité est la plus utile. La création d’étiquettes personnalisées fera gagner un temps précieux au commerçant. En tapant au préalable les informations concernant le contenu des étiquettes, le vendeur pourra les imprimer au fur et à mesure, en un clic seulement.

Ces petits papiers autocollants servent généralement à indiquer si un produit comporte un supplément, ou encore s’il est assaisonné d’une certaine façon. Cette indication peut s’avérer pratique, que ce soit pour le professionnel ou le particulier. Le client identifiera plus rapidement le produit qu’il souhaite, en étant renseigné des potentielles modifications.

Améliorez les performances de votre commerce, tout en gagnant du temps

Le quotidien des professionnels est toujours chronométré, chaque seconde s’avère précieuse. C’est pour cette raison qu’il est crucial pour les artisans de disposer d’un appareil qualitatif, autonome et simple d’utilisation. Les équipes Toporder s’engagent à rester derrière les professionnels, et sont à disposition en cas de besoin ou de demande sur les outils mis à disposition. Toutefois, ces dispositifs sont tous très intuitifs, et donc faciles d’utilisation.

Je suis jeune commerçant caviste et j’ai pu collaborer avec Toporder pour leur système de caisse. Prise en main et service client au top ! Un réel suivi et surtout une réactivité parfaite ! Je recommande réellement à tous ceux qui cherchent une solution de système de caisse !

Ces caisses enregistreuses n’ont pas comme seule particularité de s’occuper de taches automatisées. En effet, les produits Toporder permettent également de pouvoir gérer le stock de votre commerce plus facilement. Avoir une visibilité claire sur les ventes de votre boutique vous permettra de mieux comprendre quelles sont vos meilleures ventes, mais également quels produits sont les moins achetés par les consommateurs.