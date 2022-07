Métaverse et NFT : les nouveaux métiers de l’informatique

Depuis quelques mois maintenant, la folie des NFT continue de s’intensifier. Ces certificats numériques, aussi appelés Jeton pour Jeton Non Fongible (Nun Fungible Token en anglais), s’apparentent aujourd’hui comme un élément clé du monde de demain. Le monde du Métavers.

La tendance des NFT

Les NFT sont des jetons numériques qui permettent d’authentifier un élément numérique de façon totalement décentralisée et dématérialisée grâce à la technologie de la blockchain. C’est la technologie qui dirige le marché des cryptomonnaies. En d’autres termes, cette technologie permet d’authentifier qu’une vidéo, une image ou tout autre fichier est le fichier d’origine. Il peut être associé, en quelque sorte, à un certificat de propriété numérique.

Des artistes authentifient leurs œuvres numériques grâce à la technologie NFT. Certaines de ces œuvres sont revendues sur des plateformes spécialisées pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Le plus fou, c’est que n’importe qui peut aujourd’hui créer des NFT. On retrouve des millions de NFT en vente sur internet. C’est le début d’un nouveau marché qui fait apparaître des nouveaux métiers de l’informatique.

Quel lien avec le Métaverse ?

Le Métaverse, quant à lui, est une autre technologie au centre des discussions des plus grandes entreprises du numérique ces derniers mois. Ce sont des mondes virtuels créés numériquement dans lesquels les individus peuvent se rencontrer par le biais d’accessoires technologiques (les casques de réalité virtuelle). Ces mondes virtuels, appelés des “Lands”, permettent de créer de véritables espaces d’échanges et de communication entre différentes personnes. C’est une aubaine pour les entreprises qui voient un potentiel infini dans cette nouvelle technologie.

Pour illustrer ça, imaginez-vous lorsqu’une marque de sport sort une chaussure à l’image d’une personnalité et qu’elle puisse réunir les fans de cette personnalité du monde entier sur un seul et même espace virtuel. Le pouvoir commercial et de développement de la marque de cette technologie est immense.

Se pose tout de même la question de la sécurité des échanges et de l’authentification des personnes dans les mondes virtuels. C’est à ce moment précis que les NFT entrent en jeu. Elles peuvent être associées à de véritables certificats d’identité, acte de propriété ou toute autre démarche d’authentification autrefois impossible sans l’intervention d’un tiers. En ce sens, les NFT et le Métavers représentent deux marchés d’avenir dans lesquels de nombreux métiers vont voir le jour. La question de la sécurité sera primordiale pour développer pleinement le potentiel marketing du métavers.

Comment se protéger face à ces changements majeurs ?

Le métavers risque de changer considérablement l’organisation des entreprises dans les prochaines années. L’enjeu autour de ces nouvelles technologies est immense et les entreprises devront, tôt ou tard, prendre le pli.

C’est pour cette raison qu’il ne faut pas se rebuter ou avoir peur de se lancer. Vous pouvez tout à fait impliquer votre entreprise dans le domaine des NFT et du métavers de façon sécurisée. Il existe aujourd’hui des assurances de responsabilité civile professionnelle, comme celles proposées par Hiscox, qui permettent de vous protéger contre les problèmes numériques. Ces assurances à destination des entreprises proposent une garantie cyber pour vous lancer sereinement dans ces marchés de demain.

En trois minutes à peine et après avoir transmis quelques informations sur votre société, un devis vous est transmis avec les différentes couvertures possibles. Vous serez notamment protégé pour ce qui touche aux droits de propriété intellectuelle, une clause primordiale pour investir sereinement dans les NFT.

Il faut bien comprendre que les NFT sont un marché prometteur, mais encore peu encadré. Il est donc nécessaire de vous protéger et de vous assurer avant de vous lancer pleinement dans ce type d’activité. Soyez vigilant et ne faites pas confiance à n’importe qui.