Les bijoux dentaires : mode passagère ou phénomène qui va durer ?

Les bijoux dentaires sont la nouvelle tendance depuis 2022. Ils séduisent pour leur côté bling-bling et très mode. On vous dit tout de ce phénomène qui faisait fureur dans les années 2000 et qui revient aujourd’hui pour le meilleur et pour le pire. En effet, cette mode ne vient pas sans son lot de risques et de dangers pour vos dents et votre santé. Alors, lisez cet article pour savoir si vous devriez sauter le pas et si cette mode est plutôt passagère ou si elle est partie pour rester.

Les bijoux dentaires : le retour d’une mode

Les bijoux dentaires ne sont pas nouveaux, ils étaient partout dans les années 2000 et sur toutes les célébrités et c’est le cas aujourd’hui !

Un accessoire vintage

Depuis quelque temps, les tendances des années 2000 font fureur sur les réseaux sociaux et surtout chez la génération Z. Le bijou dentaire, aussi appelé “diam’s” est ce que vous voyez partout : il a été porté par tous les grands noms du monde de la musique et de la mode comme Kate Moss, Beyoncé, Victoria Beckam ou encore Akon. Ce bijou vient tout droit du monde du rap et s’est ensuite démocratisé.

Une mode adoptée par toutes les célébrités

Aujourd’hui, tout comme les créoles XXL, ces bijoux reviennent plus forts que jamais et ils sont adoptés par toutes les stars comme :

Dua Lipa, la chanteuse britannico-albanaise

Angèle, la chanteuse française

Hailey Bieber, la femme d’affaires américaine

Adwao Aboah, la mannequin anglaise.

Vous voyez donc ces petits strass partout, ce qui rend le sourire exceptionnel. En effet, ce sourire bling-bling agrémenté de paillettes et de doré est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux.

Un phénomène prêt à durer

Ce nouveau tout récent, mais qui a explosé, ne semble pas chuter et semble, à l’inverse, plutôt durer. Il s’adapte à toutes les modes : les bijoux dentaires peuvent être très voyants ou à l’inverse, ils peuvent être discrets et prendre la forme d’autocollants amusants et tendances. L’avenir nous dira, mais cette mode reviendra dans quelques années puisque comme le dit le célèbre dicton “la mode est un éternel recommencement”.

Comment fonctionnent les bijoux dentaires

On vous explique tout sur le fonctionnement des bijoux dentaires et ce qu’il faut savoir pour que la pose se fasse dans les meilleures conditions.

Comment se déroule la pose de bijoux dentaires

La pose de bijoux dentaires se fait chez votre dentiste, il commence par appliquer du gel acide sur la surface de la dent ce qui va permettre de créer un mini-trou qui ne peut pratiquement pas être vu à l’œil nu. Votre dentiste va ensuite procéder à un système de collage grâce auquel la colle pénètre puis il y ajoute une résine afin que le bijou tienne. Ensuite, c’est déjà fini !

Combien de temps peut-on garder un bijou dentaire

Un bijou dentaire peut être gardé aussi longtemps que vous le souhaitez tant que le collage tient bien et que le bijou reste en place. Néanmoins, il ne faut pas que vous observiez des débordements de colles qui peuvent augmenter la rétention des plaques dentaires.

Une mode dangereuse ?

Cette mode ne vient pas seule, elle transporte avec elle son lot de dangers. En effet, les dentistes ne sont pas ravis de ce retour chez les jeunes, car la pose de ces bijoux dentaires peut avoir de réelles conséquences en endommageant votre émail. Il est aussi possible, si la pose n’est pas bien faite ou que le temps de pose soit trop long, que l’intérieur de vos lèvres soit infecté. Cette mode prend avec elle un risque de caries puisque la pose de ces bijoux nécessite la déminéralisation d’une partie de l’émail, ce qui provoque une prolifération de bactéries et encourage les caries.