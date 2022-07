NTIC à l’école : le tableau interactif en est la vedette

Les NTIC, soient les « nouvelles technologies de l’information et de la communication », sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne de chacun. Il était donc logique qu’ils se fassent un jour une place dans le milieu scolaire. Pourquoi et comment sont-ils devenus des outils du quotidien pour les professeurs, le tableau interactif se positionnant comme la vedette de ces derniers ?

L’utilisation des NTIC à l’école

Rappelons tout d’abord que tous les NTIC ne sont pas utilisées à l’école et que leur utilisation ne se fait pas nécessairement en présence des élèves.

La manipulation première des NTIC

D’après le gouvernement, il ressort que 80% de la manipulation des NTIC se fait par les professeurs pour préparer les cours, en élaborant leurs supports, en cherchant de l’information, et en fabriquant des exercices. Les outils privilégiés par les enseignants sont le traitement de texte, les documents multimédias à afficher sur les écrans interactifs mais aussi la clé USB et Internet.

Le nouveau rôle des NTIC

Il est toutefois vrai que les NTIC ont, depuis quelques années, un nouveau rôle dans l’éducation, qui diffère de l’utilisation traditionnelle des professeurs. Cette évolution est due aux nouveaux formats d’apprentissage, ainsi qu’à la crise du Covid-19 qui ont modifié durablement la manière d’apprendre et de communiquer dans les écoles.

On constate une généralisation du e-learning depuis plusieurs années, un nouveau mode d’apprentissage 100% sur Internet et à distance. Il permet à quiconque d’acquérir un diplôme en aménageant son emploi du temps comme il le souhaite, en choisissant ses cours et en se dispensant de déplacement superflu.

Les réseaux sociaux et les applications ont également connu un essor durant la pandémie. Ils ont permis une communication rapide entre enseignants et élèves, et donc un apprentissage plus efficient. Les réunions en visioconférences sont devenues le quotidien de millions d’élèves et de professeurs à travers le monde, s’affirmant comme le moyen le plus interactif et le plus efficace d’enseignement.

Le NTIC incontournable : l’écran interactif

L’écran interactif est en réalité le nouveau « tableau interactif », tel que les professeurs continuent de le nommer.

Qu’est-ce qu’un écran interactif ?

Le traditionnel tableau blanc, couplé à un vidéoprojecteur interactif, soit à un TBI du type eBeam, le boîtier rendant la surface blanche du tableau tactile, est désormais un produit obsolète. Le tableau a été remplacé par l’écran interactif, outil vendu par de nombreuses marques dont la marque Speechi. Les deux appareils sont similaires, l’écran a simplement pris la place du tableau, et le boîtier a été supprimé.

Un outil pratique

L’écran interactif a de multiples qualités. C’est pour cela qu’il est la vedette des NTIC. Il est beaucoup sollicité dans les écoles primaires par exemple, où il offre une large possibilité d’exploitation, pour les enseignants, mais surtout pour les élèves. Ce tableau permet de :

Favoriser la communication et la connexion entre l’enseignant et ses élèves. C’est un outil ludique, stimulant et attractif autant pour les enfants que pour le professeur.

Permettre le travail collectif. L’enseignant peut proposer des activités en groupe comme la navigation sur Internet, l’écriture de texte en commun, etc.

Aider à la mémoire de la classe. Les travaux réalisés dessus, avec les suggestions des élèves, peuvent être sauvegardés sur l’ordinateur. L’enseignant peut même revenir sur un cours s’il le souhaite.

Faire gagner du temps à l’enseignant. Une fois les supports interactifs conçus et fonctionnels, ils peuvent être réutilisés ou recyclés sur le long terme.

L’apport du tableau interactif

Concrètement, l’écran interactif est le support de cours idéal et presque essentiel aujourd’hui de tous les enseignants du primaire à l’université. Bien qu’il devienne de moins en moins interactif dans les mains des élèves au fil des années, il reste néanmoins l’objet d’attention qui permet en grande partie de tenir une salle attentive. C’est d’ailleurs l’utilisation et l’efficacité de ces tableaux dans les bureaux ou les conférences qui les ont sûrement amenés dans les salles de classe qu’ils ont conquises avec succès.

Les tableaux interactifs favorisent un apprentissage proactif, grâce à la nouvelle association entre mémoire visuelle et auditive qu’ils permettent. L’écran interactif stimule également la curiosité et l’attention, ainsi, il favorise la participation. Enfin, le tableau interactif offre également un apport au professeur et stimule sa « créativité didactique », lorsqu’il conçoit les supports de cours et apporte des améliorations au fil des années.