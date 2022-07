En salle de classe, le tableau interactif est désormais un écran tactile

Avec le développement des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication, les salles de classes ont beaucoup changé en se transformant pour s’adapter à ces nouveaux changements.

Aujourd’hui, le tableau noir classique est de plus en plus remplacé par un outil technologique de pointe : le tableau interactif. Dans cet article, nous allons découvrir tous les changements que l’école a subi au cours des dernières années pour laisser place à des accessoires numériques de pointe.

L’évolution du tableau au sein des salles de cours

Jusqu’au début du XIXᵉ siècle, les classes ne comportent pas de tableau. Le professeur se contentait de communiquer uniquement à l’oral tandis que les élèves se contentaient d’apporter une petite ardoise en bois sur laquelle ils inscrivaient le cours. Il a fallu attendre les années 1800 en Écosse pour voir apparaître les premiers grands tableaux dans les salles. Dans les années 1830, en France, et qu’il soit systématiquement utilisé après que l’instruction ait été rendue obligatoire avec les lois Ferry en 1882.

Le tableau de couleur noir s’est transformé dans les années 1960 et a fini par être de couleur verte puisque les fabricants ont remplacé le tableau en ardoise par un support en liège recouvert d’acier émaillé, offrant ainsi une grande durabilité au tableau. Il devient ainsi léger car il est beaucoup plus facile à expédier. L’un des autres grands avantages de ce matériau est qu’il ne se casse et ne se raye pas, ce qui permet de ne laisser aucune trace de craie et fait ainsi ressortir beaucoup mieux les couleurs. Grâce à sa surface aimantée, il permet aux professeurs d’accrocher des documents sur le tableau grâce à l’utilisation de magnets.

Le vert a donc été choisi, car il est beaucoup plus relaxant pour les yeux qu’une autre couleur surtout sous les éclairages aux néons des salles de classes.

Au fur et à mesure, le tableau vert à craie se transforme dans les années 90 pour laisser place au fameux tableau blanc. Ce dernier s’utilise à l’aide de feutres ce qui en fait un véritable atout pour les enseignants, car les feutres ont la particularité de s’effacer beaucoup plus facilement et de causer moins de poussière et de salissures.

Ces dernières années, le tableau a évolué faisant place, avec l’aide du développement des nouvelles technologies, au tableau blanc interactif.

Qu’est-ce que le tableau blanc interactif ?

Le concept de tableau blanc interactif est apparu pour la première fois au début des années 2000, en 2004 pour être plus précis. Ce nouvel outil révolutionnaire fut conçu afin d’améliorer l’efficacité pédagogique et son atout principal, comme son nom l’indique, est qu’il permet une certaine interactivité.

Il s’agit d’un tableau relié à un vidéoprojecteur qui diffuse sur le support de couleur blanche ce qui est affiché sur l’écran d’ordinateur. On y retrouve deux sortes, les tableaux interactifs fixes et les tableaux interactifs mobiles. Le premier permet l’utilisation simultanée de la surface par plusieurs personnes et a la particularité d’être utilisé avec l’aide d’un feutre, de nos doigts ou d’un stylet. Le deuxième, lui, a la particularité de transformer n’importe quelle surface de projection en TBI ce qui permet aux professeurs de le placer sur la surface de leur choix.

Il est possible de contrôler le contenu qu’il y a sur le tableau en utilisant la fonction tactile du tableau blanc interactif. C’est notamment grâce à cette fonctionnalité que ce tableau est intéressant. La marque Speechi propose des écrans interactifs qui nécessitent uniquement l’utilisation d’un logiciel qui doit être installé sur l’ordinateur pour pouvoir fonctionner. Vous n’aurez plus besoin d’utiliser un vidéoprojecteur. Vous y retrouverez beaucoup de modèles qui offrent une technologie de pointe et une grande facilité d’utilisation.

En quoi est-il important d’utiliser un tableau interactif ?

L’utilisation d’un tableau interactif a beaucoup d’avantages tant pour les élèves que pour les enseignants. Il permet donc de :