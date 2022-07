Du tableau noir au tableau interactif, l’école devient numérique

Depuis plusieurs années maintenant, avec le développement de nouvelles technologies et de moyens de communication, notre monde a évolué faisant ainsi place à l’air du numérique. Les écoles sautent le pas du digital et décident de se tourner alors vers des outils technologiques beaucoup plus performants.

Elles changent donc pour passer de méthodes dites “classiques” à des méthodes numériques, avec notamment le passage du tableau noir au tableau interactif, de plus en plus plébiscité en France. Mais qu’est-ce qu’un tableau interactif et quelles sont les différences par rapport à un tableau non numérique ?

Le tableau noir, le “classique” des salles de classe

Le tableau noir est un objet réalisé à partir d’ardoise, parfaite pour recevoir la craie. Il est monté soit sur pieds métalliques, soit accroché directement sur le mur et qui permet un apprentissage collaboratif à l’école.

Le tableau noir a été utilisé dès le XVIIIᵉ siècle en Angleterre, puis utilisé en 1801 pour la première fois aux États-Unis à l’académie militaire de West Point. Il s’agit donc d’un support idéal pour l’écrit qui est préféré par certains professeurs pour des exercices d’écriture tels que la poésie ou la rédaction de consignes.

Mais avec le temps, le tableau noir fait place à partir, des années 90, au tableau blanc dans les pays industrialisés. La craie est ainsi remplacée par des feutres effaçables permettant un gain de confort et d’hygiène. Malgré cela le tableau noir reste toujours utilisé, car il permet d’avoir certains avantages comme :

une facilité d’utilisation

la calligraphie : beaucoup estiment que la calligraphie est meilleure sur un tableau noir

il est très économique

non odorant

facile à entretenir

Qu’est-ce qu’un tableau interactif ?

Avec le temps, le tableau blanc a évolué pour devenir un tableau interactif. Il s’agit d’un tableau numérique conçu pour un usage pédagogique et qui se trouve être la version technologique du tableau noir et met en avant l’interactivité. Il est constitué d’un capteur mobile et est complété par un vidéoprojecteur ainsi qu’un ordinateur. Il peut être fixe ou mobile et s’utiliser soit avec un stylet, soit avec les doigts. Il existe une multitude de modèles, et est de plus en plus apprécié comme outil d’apprentissage.

Nous retrouvons donc deux types de tableaux interactifs : les tableaux interactifs fixes et les tableaux interactifs mobiles.

Les premiers, ont une surface effaçable leur permettant d’être utilisés comme tableau blanc “classique” car il est possible d’écrire dessus avec l’aide d’un feutre ou d’un stylet. C’est un accessoire qui prône le multi-usage puisque plusieurs mains peuvent venir écrire ou interagir simultanément sur le même écran.

Le tableau interactif mobile quant à lui, peut être installé sur quasiment n’importe quelle surface de votre choix, qu’il s’agisse d’un mur ou d’un tableau blanc. Les TBI eBeam sont légers et simples d’utilisation ce qui permet à plusieurs classes d’utiliser le même tableau.

La différence entre un tableau interactif et un vidéoprojecteur est que le professeur pourra enseigner tout en donnant un cours de manière originale et ludique.

Les enseignants pourront les utiliser pour tous les élèves et pour n’importe quelle matière, que ce soit pour les maths en manipulant des formes géométriques, ou en sciences pour regarder des expériences animées. Cela pourra être utile en français également pour consulter le dictionnaire et découvrir le sens d’un mot.

C’est un outil révolutionnaire qui permet aux élèves de visualiser l’information et de se familiariser avec les nouvelles technologies. Il peut s’utiliser pour :

montrer des photos ou des vidéos

faire un dessin ou écrire

créer des supports de révision et de correction

C’est donc un outil capable de garder en mémoire une leçon et de la réutiliser quelque temps plus tard. Plus d’une trentaine de pays aujourd’hui possèdent ce genre d’accessoires. Avec notamment le Royaume-Un puisque toutes les écoles possèdent ce dispositif.

De nombreuses marques aujourd’hui proposent des tableaux interactifs comme la marque Speechi qui propose des écrans interactifs parfaits pour les écoles et qui sont à la pointe de la technologie.

Pourquoi se tourner vers des tableaux interactifs ?

Il existe de nombreux avantages au tableau interactif tels que :

La motivation : en effet, pour les jeunes enfants, utiliser un tel outil est stimulant et permet de se familiariser avec le traitement de texte et l’environnement informatique. Cela va permettre aussi de capter leur attention, et ainsi attiser leur curiosité.

Le travail d’équipe : c’est un avantage important, car les élèves peuvent alors travailler en groupe et créer ainsi une certaine écoute et de la coopération.

La mémoire : permet aux enfants de développer leur mémoire auditive ou visuelle.

La mémorisation des travaux : l es séances peuvent être enregistrées et même être mises en ligne ce qui améliore la connexion avec les élèves.

Le tableau blanc interactif est donc une évolution du tableau noir. Ses caractéristiques très avantageuses font de lui un outil dynamique et ludique pour les enfants et une technologie agréable à utiliser que ce soit pour les professeurs ou les élèves.