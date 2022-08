Peut-on toujours investir dans les cryptomonnaies ?

À l’aube du tout digitale, de nouvelles technologies émergent telles que les cryptomonnaies. Vous avez certainement déjà entendu parler des cryptomonnaies, la plus célèbre d’entre elles étant le Bitcoin. Cette nouvelle monnaie numérique a su se développer de façon exponentielle ces dernières années dans le monde entier pour devenir un mode de paiement à part entière. Cependant, le numérique peut représenter un risque. Dernièrement, les cryptomonnaies ont vu leur court chuter.

Plusieurs questions se posent donc, doit-on craindre un crash de ces cryptomonnaies ? Vont-elles repartir ? Est-il possible de s’assurer face à ces risques ? Des solutions existent. En effet, il est possible de vous protéger de ces cyber-risques en souscrivant une assurance Cybersécurité…

Cryptomonnaies, définition et intérêt

Dès lors où l’on entend le terme cryptomonnaies, certains pensent immédiatement que c’est un domaine trop compliqué à comprendre et préfèrent ne pas s’y intéresser. Au contraire, le terme cryptomonnaie est plutôt simple à comprendre et très captivant.

Elle est une devise numérique décentralisée qui repose sur la blockchain. Une devise numérique est utilisée lors des transactions numériques. Concernant la blockchain, elle permet d’assurer la sécurité de cette monnaie. Pour simplifier le terme, la cryptomonnaie est une monnaie virtuelle. On ne peut pas trouver de billets ou de pièces, les transactions sont uniquement réalisables sur internet.

Une des grandes différences d’une monnaie classique est son cours légal. En effet, l’euro ou le dollar se fondent sur l’or pour pouvoir être convertis. La cryptomonnaie, elle, ne se base pas du tout sur la valeur de l’or.

Concernant ces avantages, elle en compte plusieurs. Tout d’abord, en investissant dans la cryptomonnaie, vous avez un potentiel de gain (et de perte) assez élevé. Actuellement, on retrouve près de 10 000 cryptomonnaies existantes sur le marché et elles ont toutes le même point commun : leur valeur ne cesse de varier. Par exemple, en quelques mois, la valeur de l’Ethereum a quasiment doublé.

Doit-on craindre un crash ? Est-ce que les cryptos s’assurent ?

On peut d’abord se demander comment un Crypto crash se forme. Prenons comme exemple la chute actuelle de la valeur du Bitcoin (crypto la plus populaire). Elle est principalement liée à l’augmentation des taux par les banques centrales, cela à un impact direct vers les marchés financiers, et donc sur la cryptomonnaie.

Il faut bien évidemment craindre un crash, en effet, la valeur des différentes devises numériques n’est pas stable, on dit d’elle qu’elle est volatile. Elle traverse des périodes de bull market (hausse) et de bear market (baisse). N’investissez pas sur un coup de tête sans effectuer une analyse du marché, réfléchissez et renseignez-vous avant.

Pour assurer cela, vous pouvez totalement souscrire à une assurance cryptomonnaie qui aide à la cybersécurité de tous vos échanges de cryptomonnaie.

Des gestes à favoriser

Hiscox est un assureur qui prend en charge votre patrimoine de valeur, vos objets d’art, la responsabilité civile professionnelle ainsi des risques spatiaux. Elle propose un service d’assurance professionnelle dédiée aux cyber risques. Autrement dit, elle vous protège des cyber incidents qui peuvent vous toucher. Ces risques touchent potentiellement vos finances, votre réputation ainsi que le côté opérationnel de vos activités. La CyberClear de chez Hiscox vous propose tous ces avantages pour vous protéger dans n’importe quelle situation et à tout moment. Si cette assurance vous donne envie d’en savoir plus, nous vous invitons à vous rediriger vers le site internet pour y trouver plus d’informations.

Notre dernier conseil sera donc d’être bien attentif et concentré si vous voulez investir dans la cryptomonnaie. Parce qu’elle peut vous rapporter gros, mais à l’inverse vous faire tout perdre. Alors, renseignez-vous et lancez-vous !