Faciliter la comptabilité de son commerce, c’est possible !

Faciliter la vie des commerçants est une priorité pour Toporder, qui propose des logiciels de caisses enregistreuses innovants. Pour aller plus loin, le logiciel propose désormais de simplifier la comptabilité de son commerce, grâce à une toute nouvelle fonctionnalité de gestion des documents.

Meilleure traçabilité des documents

Grâce à la nouvelle fonctionnalité instaurée par Toporder sur son logiciel de caisse enregistreuse, vous ne perdrez plus le moindre document. Chaque facture, tickets de caisse ou autres documents utiles à la compatibilité sont enregistrés, et traduits sous la forme d’un récapitulatif lors de la fermeture de la caisse.

Ce récapitulatif quotidien est ensuite disponible dans l’espace en ligne du commerce. Il suffit de se connecter pour y avoir accès, et faire un point rapide sur les ventes. La traçabilité des ventes quotidiennes est sans aucun doute la chose la plus importante pour le comptable en charge de votre établissement.

Un gain de temps pour le comptable et le commerçant

Cette solution est très avantageuse pour le comptable, qui peut, en se connectant, récupérer toutes les informations dont il a besoin pour tenir les comptes à jour. De cette manière, le commerçant n’a plus besoin de transmettre les documents comptables, et c’est un gain de temps pour lui aussi.

La nouvelle fonctionnalité est également idéale pour les commerçants gérant eux-mêmes leur comptabilité. Ils n’ont plus besoin de passer d’un logiciel à un autre, pour retranscrire les chiffres du mois. Comme le récapitulatif est journalier, réaliser la comptabilité mensuelle ou trimestrielle est beaucoup plus rapide. Du temps que le commerçant peut consacrer à son activité, et non à l’administratif.

La nouvelle option est aussi la solution parfaite pour les commerçants ayant beaucoup de clients à la journée, comme c’est le cas d’une charcuterie, d’une épicerie ou d’un boulanger. Ces commerces de quartier rencontrent des clients toute la journée et la comptabilité en fin de soirée, après le travail, peut se révéler très contraignante. Surtout pour les commerçants disposant d’une caisse enregistreuse non connectée. Connaître ses ventes au centime près est indispensable pour un professionnel, et pouvoir le faire rapidement est crucial quand on ne possède pas de comptable.

Enfin, ce nouvel outil est idéal dans le cas où vous auriez des boutiques ou des restaurants dans plusieurs secteurs. Toutes les données comptables quotidiennes seront enregistrées sur le même espace, que le comptable ou le commerçant pourront consulter. Cela permet de suivre rapidement le chiffre d’un commerce éloigné, sans avoir à contacter les gérants sur place, qui finalement gagnent, eux aussi, du temps.

Traitement des données fiscales plus rapide

Gérer le traitement des données fiscales est une démarche longue et fastidieuse, surtout pour un commerçant qui doit déclarer ses ventes. Grâce à cette nouvelle option sur la caisse enregistreuse Toporder, la récupération des documents comptables est immédiate, et la déclaration devient beaucoup plus simple et rapide. De plus, comme vous pouvez générer vos archives, vous êtes certains que toutes les informations seront présentes, et que vous pourrez déclarer vos gains sans erreurs.

Comment obtenir la nouvelle fonctionnalité de chez Toporder ?

Dans le cas où vous disposeriez déjà d’une caisse enregistreuse de chez Toporder et que vous souhaitez l’améliorer grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez contacter le service support et demander une mise à jour de votre caisse enregistreuse. En fonction de la formule choisie, il est d’ailleurs possible que cela ne vous coûte rien.

Si vous ne disposez pas encore de la caisse enregistreuse, vous pouvez également contacter le support et demander un devis sur-mesure et une démonstration de la caisse et de toutes ses options. C’est un technicien qui viendra ensuite procéder aux installations, pour que vous puissiez profiter rapidement de vos nouveaux services.