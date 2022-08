Tout savoir sur la reconversion professionnelle

La reconversion professionnelle est une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur depuis la pandémie de la covid-19. En effet, les répercussions de la crise sur le concept de travail a conduit plusieurs salariées à reconsidérer leurs choix de carrières. Les causes sont bien évidemment diverses et variées, et peuvent concerner les conditions de travail, ou bien les aspirations professionnelles des travailleurs. Cependant, opérer un revirement professionnel est une entreprise complexe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Quelles sont donc les meilleures façons de procéder à une reconversion professionnelle ?

La reconversion professionnelle, qu’est-ce que c’est ?

Avant de nous attarder sur les modalités relatives au changement des fonctions professionnelles, il est important de définir le terme de reconversion afin d’en saisir les enjeux économiques et administratifs. La reconversion consiste à réorienter ses aspirations vers des missions qui ne relèvent pas de sa propre expertise. L’exemple le plus commun est celui des salariées en entreprise qui décident de quitter leurs postes afin de poursuivre une carrière dans le domaine paramédicale.

En effet, certains travailleurs se sont rendu compte que les valeurs qu’ils portent ne s’accordent pas nécessairement avec celles qui sont mises à l’honneur dans l’univers entrepreneurial. Par conséquent, ces derniers ont décidé de se réorienter vers des métiers qui permettent de cultiver l’altruisme et la compassion tels que les professions du soin à la personne. Ce cas n’est que représentatif de la tendance actuelle.

En effet, le taux de reconversion professionnelle durant ces 5 dernières années est de 25 % et 9 français sur 10 ont avoué avoir songé à un moment de leur carrière à changer de métier. Selon ces statistiques, les actifs sont de plus en plus enclins à se reconvertir dans d’autres domaines d’expertise, et ce, pour de nombreuses raisons.

Pourquoi et comment préparer sa reconversion professionnelle ?

Les raisons pour lesquelles un actif décide de changer de métier sont multiples. Cependant, l’une des raisons majeures concerne l’environnement de travail. Les salariés sont généralement peu satisfaits des principes organisationnels qui régissent leur lieu de travail. Les plaintes se concentrent principalement sur la gestion des équipes ainsi que la qualité des relations interprofessionnelles.

En effet, dans de nombreux cas, la communication entre les membres de l’équipe est considérée comme étant lacunaire et quelquefois offensante. La seconde raison qui pourrait conduire un actif à reconsidérer ses choix professionnels réside dans les perspectives de développement personnel.

En général, un actif ambitieux cherche les métiers aux débouchés les plus attrayantes qui permettront à ce dernier d’avoir accès à des postes à responsabilité. En ce qui concerne la préparation du remaniement professionnel, il est important de prendre en considération les éléments suivants :

Le domaine de la reconversion

Le coût de la formation

Les formalités administratives

En effet, l’ensemble de ces facteurs doit être pris en compte pour une transition fluide vers un autre type de métier. Les formations ne sont pas très contraignantes puisqu’il existe des cursus accélérés qui s’accorderont parfaitement à votre emploi du temps.

Faut-il souscrire à une assurance pour votre reconversion professionnelle ?

Tout métier présente son lot de risques. C’est pour cette raison, qu’il est important de se protéger contre les dangers inhérents à nos fonctions professionnelles. Pour ce faire, l’une des options à privilégier serait de souscrire à une assurance civile professionnelle. Cette solution d’assurance est proposée par l’organisme Hiscox qui est une référence en la matière.

L’assurance RC PRO de Hiscox couvre l’ensemble des dommages corporels, matériels et moraux qui pourraient survenir lors de l’exécution de vos missions professionnelles. De plus, l’assureur prend en charge les frais administratifs en cas de litige juridique. De cette manière, vous bénéficiez d’une protection optimale sur votre lieu de travail.