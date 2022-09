Est-il possible d’acheter une niche pour chien en ligne ?

Il est important d’assurer à votre chien un environnement sain et confortable pour que celui-ci puisse s’épanouir. Cela commence par l’achat d’une niche où votre ami canin pourra vivre et se reposer. En effet, cette dernière est un abri qui permettra de protéger votre chien du vent et des intempéries. Son choix n’est donc pas à prendre à la légère. Il existe une multitude de modèles de niches de chien fabriquées à partir de différents matériaux. Il faut ainsi s’appliquer afin de choisir l’abri le plus adaptés aux besoins de votre canidé. Si vous n’êtes pas encore familier avec ce type de dépense, n’ayez crainte. Dans cet article, nous vous dévoilons les critères de sélection d’une bonne niche ainsi que les canaux d’achat disponibles pour vous en procurer une.

Comment bien choisir une niche de chien ?

Avant de faire l’achat de votre abri pour canidés, il est important de prendre en considération certains critères. Ces derniers détermineront la qualité de confort dont bénéficiera votre chien ainsi que les modalités d’entretien de la structure.

Les niches sont-elles adaptées pour les chiots ?

Nous vous déconseillons de laisser un chiot dormir seul dans une niche. En effet, l’abri est conçu pour des chiens adultes qui ne souffrent pas de trouble d’anxiété de la séparation. En ce sens, certains canidés ont besoin de la présence de leur maître pour qu’ils se sentent rassurés. La séparation est une cause de stress intense puisque le chien à l’impression d’être abandonné.

En ce qui concerne les chiots, ces derniers sont incapables de se chauffer d’eux-mêmes. Ils ont donc besoin d’une source de chaleur pour dormir sereinement. Par conséquent, nous vous recommandons d’acheter une niche pour votre animal de compagnie une fois que celui-ci aura soufflé sa première bougie. Vous pouvez tout de même accoutumer votre chiot à vivre dans une niche en le laissant s’y abriter durant la journée.

Comment bien choisir la taille d’un abri pour chiens ?

La taille est le facteur le plus important à prendre en considération quand vous réalisez vos achats. En effet, votre abri doit être en mesure de s’adapter parfaitement à la morphologie de votre chien pour garantir son confort. Dans un premier temps, nous vous conseillons de mesurer la longueur de votre chien ainsi que sa hauteur. Ces deux éléments permettront de choisir le meilleur abri qui soit. Idéalement, la largeur de la niche pour chien doit représenter 1,8 fois celle de ce dernier.

Quels types de niches choisir ?

Nous vous conseillons d’opter pour une niche en bois en hiver. Cette dernière offre une excellente isolation contre le froid et l’humidité. Toutefois, il faut penser à traiter le matériau à l’aide de substances non toxique pour le rendre imperméable. En été, nous vous déconseillons de garder une niche en bois parce que celui-ci capte la chaleur. Il est plus convenable d’opter pour des abris en PVC anti UV. Ce type de protection permet de limiter l’intensité de la chaleur durant les jours ensoleillés et offre une transportabilité facile.

Quels sont les canaux d’achat à privilégier pour faire vous procurer un abri pour chien ?

Vous pouvez opter pour la méthode traditionnelle et vous référer à une animalerie, ou bien une enseigne physique d’équipement canin pour faire vos achats. Il vous est également possible d’effectuer vos emplettes en ligne. En effet, il existe plusieurs plateformes spécialisées dans la vente de produits animaliers. Parmi ces dernières, nous retrouvons l’enseigne Polytrans. La marque est devenue, depuis sa création en 1984, une référence dans le domaine de l’entretien animalier.

Polytrans possède depuis 2002 une plateforme d’e-commerce ou elle expose une large gamme de niches et autres accessoires et produits pour chien et pour chat. De plus, le site internet de l’animalerie en ligne dispose d’une rubrique Mag qui traite de l’actualité animalière. L’interface donne également accès à un annuaire de 550 fiches traitant des questions récurrentes concernant l’entretien canin et félin.

Polytrans assure une livraison gratuite dès 49 euros de dépense sous un délai maximal de 72h et met à disposition de ses clients une hotline gratuite disponible 7 j/7. Vous pourrez par ailleurs bénéficier de nombreuses réductions grâce aux codes promo que Polytrans partage sur ses réseaux sociaux. N’hésitez plus et optez pour Polytrans !