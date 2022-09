Quels sont les avantages d’une niche isolée pour votre chien ?

Recourir à une niche isolée est primordial quand votre chien dort dehors, notamment l’hiver. En effet, grâce à l’isolation, votre animal bénéficie d’un confort sans égal en vivant dans un espace chaud et agréable. Découvrez dans cet article quels sont les avantages de la niche isolée.

L’objectif d’une niche isolée

Une niche isolée est un abri pour chien spécialement conçu pour restreindre les déperditions thermiques. L’isolation se fait à différents niveaux : les parois, le plancher et la toiture. L’isolation de la niche pour chien a notamment lieu grâce à une épaisseur de polystyrène, placée entre la cloison intérieure et les parois de la niche.

Il est recommandé de privilégier les niches en bois, car le PVC est un matériau moins respirant et qui peut créer une atmosphère étouffante pour votre chien.

Les avantages d’une niche isolée

Bien que son prix soit plus élevé qu’une niche en bois classique, recourir à une niche isolée a de nombreux bénéfices :

La niche permet notamment d’ éviter que votre animal ait trop chaud en conservant la fraîcheur en été

La niche garde la chaleur et assure à votre chien un abri sec et chaud durant l’hiver

Ce type de niche est idéal pour un chien atteint de douleurs articulaires car c’est un meilleur lieu de vie

Si votre chien n’a pas l’autorisation de rentrer dans votre maison ou qu’il n’a pas pour habitude de dormir en intérieur, une niche isolée lui assurera un grand confort.

Il faut noter que pour un chien souffrant d’arthrose, il vaut mieux l’accueillir en intérieur, notamment l’hiver, car le froid et l’humidité peuvent renforcer les douleurs articulaires de votre chien.

Les critères pour sélectionner sa niche isolée

De nombreux critères sont à prendre en compte pour l’obtention de votre niche isolée.

La toiture

Il faut que votre toiture soit isolée, solide et très étanche pour assurer que votre niche, soit bien sèche.

La taille de la niche

La niche doit être adaptée à la taille de votre animal. En effet, une trop grande niche ne va pas conserver la chaleur correctement même si elle est isolée.

L’isolation pour niche

Il faut que votre niche dispose d’une couche isolante sur l’ensemble des parois, y compris le plancher et le toit.

La porte

L’abri isolé est en général équipé d’une porte souple en plastique afin de conserver la chaleur en intérieur sans restreindre les déplacements de l’animal.

L’entretien

Pour faciliter considérablement l’entretien de la niche, n’hésitez pas à choisir une niche avec un toit qui pouvant s’ouvrir.

Quelques conseils pour utiliser une niche isolée

Même si vous ne disposez pas d’une structure niche isolée, vous pouvez toujours améliorer l’isolation de votre abri.

Quelques astuces pour obtenir un abri pour chien isolé :

Il faut penser à surélever la niche pour chien par rapport au sol avec un support ou des pieds afin de limiter le pourrissement de la niche et l’apparition d’humidité

Afin que les parois restent intactes et sèches, il faut traiter de manière régulière le bois de la niche contre l’humidité

Pour limiter les courants d’air tout en ne dérangeant pas les allées et venues de votre animal, posez une porte en plastique pour votre niche

Recourir à un tapis isolant pour intérieur de niche si les parois sont dénuées d’isolation. Le tapis a l’avantage de s’adapter aux parois et d’isoler tout type de niche.

Il faut que votre niche soit de bonne taille. En effet, l’abri ne doit pas avoir une taille trop large comparée à l’animal afin de garder convenablement sa chaleur corporelle.

Combien coûte une niche isolée ?

Avant d’acheter votre abri, n’hésitez pas à vérifier les matériaux utilisés pour sa construction pour vous rassurer sur l’isolation de la niche.

Pour l’achat d’un tapis isolant, comptez entre 30 et 60 euros en moyenne. Cet objet a pour caractéristique de s’adapter à certaines cabanes pour chien.

Pour l’achat d’une porte souple pour votre abri, comptez entre 10 et 15 euros en moyenne si votre niche n’en possède pas.

Une niche en bois coûte en général entre 80 et 200 euros. Néanmoins, les prix peuvent atteindre et dépasser les 400 euros pour des niches de plus grande dimension ou haut de gamme. La niche en bois est donc plus élevée, mais cela est expliqué par ses propriétés isolantes.

Si vous êtes en recherche d’une niche isolée, vous pouvez toujours consulter la large gamme de produits disponible sur le site Polytrans !