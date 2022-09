Passionné par la mode ? La Fashion Week fait son grand retour !

La Fashion Week c’est le rendez-vous incontournable des fans de mode et de haute couture. Depuis 1973, elle est organisée par la Fédération de la haute couture et de la mode. Les plus grandes maisons viennent ainsi présenter leurs créations et en faire la promotion. Elle revient plusieurs fois par an pour présenter les collections des différentes saisons. De septembre à octobre, c’est la collection printemps-été de l’année suivante qui est présentée.

Le retour de la Fashion Week

La Fashion Week fait son retour pour la collection printemps-été 2023. Elle débutera dès ce vendredi 9 septembre et durera jusqu’au mardi 4 octobre. Durant près d’un mois, les professionnels du milieu se réuniront dans les grandes capitales de la mode, à savoir Paris, New-York, Londres et Milan. Les nouvelles collections attendues pour l’année prochaine y seront présentées.

La Fashion Week permet de découvrir en avant-première les créations de grandes marques luxueuses comme Michael Kors, Philipp Plein, Versace et bien d’autres encore. Se rendre à la Fashion Week, c’est donc l’occasion de découvrir des créations en exclusivité et de connaître avant tout le monde les grandes tendances de l’été prochain.

Concernant la capitale française, les défilés auront lieu dans le centre dans les quartiers du Marais, de la Concorde, du Trocadéro ou du Palais-Royal. Ils commenceront le 26 septembre pour se terminer le 4 octobre.

Vous l’aurez compris, c’est le rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes passionné par la mode et que vous aimez être un avant-gardiste.

