Affichage dynamique corporate : pourquoi votre entreprise ne peut pas se permettre de l’ignorer !

En communication interne, des dizaines d’outils peuvent accompagner une entreprise pour communiquer auprès de ses salariés. Avez-vous déjà entendu parler de l’affichage dynamique ? Ce système de communication révolutionne la communication interne d’une entreprise, on vous explique quels sont les avantages pour votre société !

Qu’est-ce qu’un affichage dynamique corporate ?

Pour commencer, définissons ce qu’est un affichage dynamique corporate. C’est assez simple à comprendre puisque c’est une solution digitale sous forme d’écran qui permet d’afficher diverses informations. C’est en réalité un écran qui assure d’afficher du contenu digital en continu au sein des locaux de l’entreprise, en l’occurrence, pour la solution corporate.

Pour le choisir, l’entreprise doit considérer diverses caractéristiques, notamment la taille de l’écran. Plus l’écran sera imposant et grand, au mieux les informations communiquées dessus seront faciles à lire pour les collaborateurs. Vous pouvez, en général, trouver des écrans pour affichage dynamique entre 40 et 75 pouces.

Dans ce choix, il ne faut pas laisser de côté la qualité de l’écran. Les pixels ne doivent pas être trop présents pour que les informations puissent être lues de manière agréable. Si la qualité de l’affichage est désagréable, les collaborateurs ne prendront même pas le temps de lire ce qui est indiqué.

Enfin, vous devez vous fier à une bonne puissance et à un microprocesseur performant pour que l’écran soit fluide. La mémoire vive de l’appareil sera aussi à considérer.

Quels sont les avantages pour une entreprise d’utiliser l’affichage dynamique corporate ?

À vrai dire, si vous n’investissez pas dans un affichage dynamique corporate, vous passez à côté de plusieurs choses.

Communiquer auprès des collaborateurs

Le premier avantage considérable d’un tel outil est de pouvoir communiquer facilement avec tous les employés de la société. En effet, vous pourrez indiquer des informations de la plus haute importance sur cet écran afin que tout le monde soit au courant et que personne ne manque l’information, même les absents.

Si vous avez prévu d’organiser un séminaire ou un apéritif de fin d’année, vous pourrez évidemment l’indiquer via cette solution digitale, ce qui simplifie la vie, au lieu d’envoyer des mails à tout le monde.

Motiver les équipes

Puis, une telle solution digitale sera aussi efficace pour remotiver les troupes ! Vous pourrez facilement donner des indications sur les chiffres et les performances de l’entreprise à un moment donné.

Il sera facile de communiquer sur les prochains objectifs afin que tout le monde soit au courant et motivé. Des astuces pourront aussi être partagées à ce sujet pour que chacun puisse avancer dans son travail et faire avancer l’entreprise dans le bon sens.

Renforcer l’esprit d’entreprise et la fierté d’appartenance des salariés

Enfin, vous ne devez pas manquer cette solution digitale dans vos locaux, car vous aurez l’occasion de renforcer l’esprit d’entreprise !

En effet, sur cet écran, vous pourrez partager toutes les bonnes nouvelles relatives aux salariés (un accouchement, un mariage, etc), tout le monde pourra être courant pour que les collègues puissent se féliciter entre eux. Cela amènera des sujets de discussion différents du travail.

Vous pourrez aussi partager des bonnes informations sur le travail d’un collègue qui se verra recevoir des félicitations, entre autres.