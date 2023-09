L’automne est là : quels sont les bijoux tendance de mi-saison ?

Les bijoux se portent toute l’année, hiver comme été, printemps comme automne. Les tendances évoluent constamment, et même si on porte ce qu’on veut, quand on veut, il peut être intéressant de s’y adapter pour être à la pointe de la mode.

Voici les bijoux tendance homme et femme à porter cet automne.

Les bijoux tendance pour homme

Bien que les bijoux soient plus répandus chez les femmes, que chez les hommes, ils plaisent de plus en plus à messieurs. De nos jours, les hommes portent des bijoux tendance et audacieux.

Le retour des colliers à chaine

En ce moment les colliers à chaine sont ultra-tendance. Messieurs, pour être à la pointe de la mode, optez pour des maillons gros et imposants. Vous pourrez les porter seul ou combiné avec d’autres colliers.

Il y a une multitude de coloris pour ces colliers, cela dépendra donc de vos goûts et de votre style. Si vous appréciez un peu de détails, ajoutez un pendentif à votre chaine.

Les bracelets en pierre naturelle et en cuir

C’est une nouvelle tendance, mais pas des moindres : il suffit de se balader un peu sur la toile ou au marché pour voir en vente ces bracelets composés d’une bande en cuir et de pierres naturelles.

La bande en cuir masculinise le bracelet en pierre, qui porté seul, est une tendance féminine. Porté au poignet des hommes, il garantit élégance et minimalisme.

Si vous croyez aux bienfaits des pierres naturelles, vous pouvez également choisir votre bracelet en fonction de vos besoins.

Sinon, de nombreuses couleurs pour aller avec tout type de tenues sont disponibles à la vente.

Les bijoux tendance chez les femmes

De nombreuses modes voient le jour chez les femmes pour la saison automnale.

Les bagues portées à chaque doigt

Cette mode était déjà présente dans les années 2000 et elle revient aujourd’hui. Les bagues portées sur plusieurs doigts en même temps, même le pouce et le petit !

Porter des bagues permet d’affirmer un style personnel. Vous pouvez en porter des fines, ou bien des très épaisses.

Les bagues fantaisie sont à la mode en ce moment, avec des bagues en résine de couleur à associer notamment avec des bagues argentées.

Vous pouvez aussi associer plusieurs bagues de différentes tailles en couleur dorée, pour un style chic.

Pensez à associer la couleur de vos bagues à la couleur de la chaine de votre sac, ça rajoutera quelque chose à votre tenue.

Les bijoux vêtements

Très à la mode, surtout dans les défilés des marques de luxe, les bijoux de corps font leur apparition dans la mode féminine. Col en perles, chaines de corps. Tout est bon pour ajouter des bijoux en guise de vêtement.

Ce qui se fait souvent, ce sont les ceintures en chaine. Ça rajoute un côté élégant à une tenue.

La tenue la plus élégante serait un blazer avec un décolleté très plongeant, et une chaine au design géométrique. C’est classe et ça casse le côté strict du blazer.

Les bracelets manchette

Ils ne plairont pas à tous, pourtant, on les voit de plus en plus. Très ou moins imposants, ils habillent un poignet comme aucun autre bracelet.

Il donne beaucoup de style à un look complètement basique. Vous en trouverez partout, que ce soit des bracelets fantaisie ou des bracelets de luxe.

Vous trouverez forcément un bracelet manchette à votre style étant donné qu’il en existe de toutes les formes, tous les motifs :

à corde

à maillons très larges

en pierres naturelles

totalement en fer, or ou argent avec des motifs originaux

orné de cristaux

Le choix n’en fini pas, alors n’hésitez plus, craquez pour les manchettes !