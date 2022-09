Toporder complète ses fiches d’aides – tutoriels

Toporder concentre des outils et des modules spécialisés pour la gestion de votre commerce. Facilitant la gestion personnalisée de votre entreprise, il dispose d’un environnement complet pour toutes demandes ou besoins.

Par de nombreuses fonctionnalités et capacités d’action, cet outil clés en main assure le bon fonctionnement et déroulement de votre gestion d’entreprise allant de la caisse au service client. Utile et pratique, Toporder ne cesse d’améliorer son service client. Son équipe after-sales vous aide dans chaque action. Le suivi de ces produits est un service sur-mesure.

Une gestion du SAV hors pair

En assurant le bon fonctionnement de votre caisse automatique, le service client Toporder est disponible et en mesure de répondre à toutes vos questions les plus fréquentes. Dans une dynamique d’amélioration et parce que vos préoccupations sont centrales pour nous. Nous vous devons disponibilité et flexibilité suivant le rythme de vos semaines. Disponible du lundi au vendredi en continu et le samedi matin, nous assurons un suivi complet.

Échanges téléphoniques ou simples envoie d’emails, nous restons disponibles par divers moyens de communication afin de faciliter nos interactions. Nous répondons souvent à des questions générales comme des problèmes liés à :

divers problèmes liés à l’utilisation de la caisse

aux spécificités de chaque fonctionnalité

renseignement pour le service de commande

la gestion des stocks automatisés

Un site malin et intuitif

Au contact de vous, presque 24 heures sur 24, Toporder vous assure un suivi clientèle sur-mesure pour toutes offres souscrites. Ayant à disposition notre service téléphonique et le service de mailing, Toporder amplifie sa communication sur d’autres plateformes.

Soucieux de vos besoins et de vos attentes, nous tâchons d’améliorer sans cesse nos services numériques comme relationnels. Mis à disposition pour l’ensemble de nos abonnées, contractuels, mais également pour toute personne voulant se renseigner sur nos produits et services.

Le site internet Toporder, concentre l’essence explicative de tout article et fonctionnalité. Il vous permet de répondre à certaines interrogations courantes. Dynamique et innovant, le site internet ne se limite pas seulement à une FAQ.

Créés depuis peu, des vidéos et articles explicatifs sous forme de tuto sont à présent disponibles. Comme vos préoccupations sont essentielles à notre bon fonctionnement, nous avons créé une multitude de vidéos tutorielles afin de vous montrer au plus près et répondre à toutes vos questions.

Nous avons pris conscience que ces vidéos seront un moyen crucial pour vous donner accès à l’information et vous adresser une réponse simple et rapide pour ne pas vous retarder dans votre travail. C’est un service sur-mesure et clefs en main que nous voulons vous proposer.

Des ressources numériques en pleine expansion

Accessible sur notre site internet, les vidéos tutoriels sont un véritable outil pour vous proposer un accès à toutes informations ou réponses immédiatement.

La communication et le service client sont des enjeux importants pour Toporder. Il est de notre devoir de vous donner tous les moyens pour avancer dans vos démarches et interrogations. Dans cette dynamique relationnelle, les tutoriels ne cessent d’être en expansion.



Déjà plus de 100 vidéos ajoutées sur notre site. Le partage de celles-ci s’effectue quotidiennement. Dans l’optique, nous voulons vous proposer des vidéos tutorielles pour tous les sujets et remarques fréquentes que nous pouvons recevoir. Il est de notre intérêt singulier de vous procurer le service client que vous méritez.

Travail de longue haleine, le contenu partagé va se finaliser sur la durée. Le but étant de proposer un service 100% en ligne comme complément à nos équipes de téléphonies et de mailings. Restant à toutes vos dispositions et vos interrogations, le service Toporder tend à s’améliorer sur la relation client et sur les outils d’aide pour vous faciliter le bon déroulement de la gestion de votre équipement.