Toporder participe au salon Métiers De Bouche

Le salon Métier de Bouche est un salon-séminaire regroupant commerciaux, exposants, commerçants. Durant deux jours, ce salon est dédié à tous les professionnels des métiers de bouche ou liés à ces professions. On concentre une pluralité de diversité professionnelle. Participation obligée pour Toporder, le salon Métiers de Bouche situé à Montpellier est un enjeu majeur dans la diffusion des produits et la notoriété dans le monde commercial.

Véritable contribution commerciale, Toporder sera présent pour afficher et faire la promotion de ces outils et de son environnement connecté. Proposant à chaque commerçant des solutions adaptées et des clés en main, il devrait séduire l’ensemble du salon.

Un monde connecté à la portée de tous

Toporder est un service numérique pour chaque commerçant disposant d’un environnement et de modules divers adaptés pour tous. D’un simple besoin de caisse automatique ou véritable outil de gestion commerciale. Elle permet de s’adapter et d’être flexible à tous besoins.

Toporder est accessible pour tout type de commerçant par ses différentes formules et ses besoins. Il est important de distinguer les différentes fonctionnalités de Toporder. Sa caractéristique principale demeure le service connecté où chaque action de votre part sera facile et interactive.

Simples d’utilisation et d’installation, nos équipes commerciales et marketing ont conçu cet outil révolutionnaire pour tous. Oscillant entre gain de temps et meilleure satisfaction de la clientèle, Toporder est la caisse automatique de demain.

Des solutions pour chaque commerçant

Adaptable pour tous en fonction de vos besoins pluriels. Toporder est la nouvelle caisse automatique intelligente et simple d’utilisation.

Les attentes des commerçants fluctuent au regard de leurs besoins. Chaque commerce détient différentes capacités ou ressources. Diversifié par des centres d’activités différents, chaque commerce ne peut pas se concevoir comme tous. Toporder le lui permet.

Il s’adapte à tous par son panel de fonctionnalités. L’outil principal est une caisse automatique. Cependant, elle dispose de moyens pour vous aider dans la gestion de votre commerce, la relation client, la gestion de vos comptes et bien plus. Ses fonctionnalités se comptent par dizaines dont on retrouve notamment :

caisse enregistreuse

commande et encaissement

gestion fichiers clients

gestion et analyse de vos comptes

aide à la production

click and collect

Cette liste exhaustive est seulement les grandes lignes des capacités de cet outil intelligent. Pour les attentes de tous, les fonctionnalités sont à disposition du choix du commerçant. Il n’est pas obligatoire de disposer d’autant de modules. Le commerçant peut ainsi choisir, en fonction de ses envies et de ses besoins, les fonctionnalités qu’ils désirent. Toute offre est flexible et adaptable à tous.

Un service personnalisé et proche de vous

Pour profiter de cet outil, les équipes lyonnaises de Toporder parcourent les salons et les séminaires à thématiques commerciales et culinaires pour élargir leur panel de connaissances professionnelles.

Afin de jouir d’un service 100 % personnalisé et encadré par des professionnels, Toporder va à la rencontre de chaque commerçant pour proposer ses services, et ainsi résoudre tous les écueils qu’ils pourraient rencontrer.

Valeurs principales chez Toporder, le service client et l’accessibilité sont essentielles. Lors de démarchages ou simple exposition des produits connectés, Toporder va continuellement au contact des professionnels pour leur expliquer et proposer ses services.

Voulant créer des relations clients fondées sur des liens de proximité et communicatifs, Toporder retranscrit ses valeurs sur son site internet et par le biais du service clients et after-sales. Dans une dynamique de proximité, Toporder vous accompagne tout au long de vos projets. Suivant le rythme de votre activité, il reste disponible pour toutes questions et interrogations fréquentes.

Joignable par téléphone ou par son service de mailing, il développe son service tutoriel pour aider chaque commerçant à utiliser parfaitement sa caisse automatique. Véritable outil de demain, il fera sensation chez tous les commerçants lors de l’exposition.