Pourquoi assurer ses NFT ?

Gagnant en popularité et avec la progression massive d’acheteurs en ligne, notamment de fougueux adorateurs adulés par le domaine artistique, de nouvelles formes d’art sont aujourd’hui vendues sous forme de NFT. Toutefois, bon nombre d’achats en ligne métamorphosés sous cette forme numérique nécessite un bouclier pour ainsi conserver cette authenticité à l’œuvre en question. Détenteurs de NFT, voici quelques raisons qui vous pousseront à prendre l’initiative de couvrir votre fichier numérique à l’aide d’une assurance.

Quels sont les principes d’un NFT ?

Un NFT, aussi appelé “non-fungible token” ou “jeton non fongible”, désigne un fichier numérique auquel celui-ci s’attache à un certificat d’authenticité numérique et non interchangeable. Il s’agit plus précisément d’un jeton cryptographique stocké sur une blockchain. Le fichier en soi est de ce fait fongible. Qu’il se caractérise sous la forme d’une photo, d’une vidéo ou d’une œuvre d’art, celui-ci garantit un titre de propriété, sécurisé et traçable infiniment, et cela, grâce à la technologie blockchain.

Des avantages technologiques attrayants

Comme tout fichier numérique, celui-ci possède divers avantages qui aguichent bon nombre d’individus désirant convertir la marchandise physique en une vente numérique :

Il contribue à une plus grande efficacité du marché. Vous rationalisez les chaînes d’approvisionnement, tout en réduisant le nombre d’intermédiaires

Il permet de fractionner la propriété des biens réels

Il vous garantit un stockage des informations bien plus sécurisant. De ce fait, vous ne risquez pas de piratages, de modifications ou de disparition, et cela à l’aide de la technologie blockchain

Il est accessible à tous

Des inconvénients menant à de potentiels dangers informatiques

Bien que ce type de fichier numérique vous offre de multiples avantages, celui-ci dissimule tout de même quelques inconvénients à ne pas délaisser :

Il peut vous mener à un risque plausible de fraude

Souvent confondus avec les crypto-monnaies, le jeton non fongible n’est pas une classe d’actifs, c’est-à-dire, chaque NFT possède des propriétés uniques qui les distinguent des autres

La réalisation des jetons non fongibles s’associent aux blockchains, il faut de ce fait savoir que cette association provoque une forte consommation en énergie

Pour quelles raisons devriez-vous assurer vos NFT ?

Aujourd’hui, opter pour la sécurisation de ce genre de fichier informatique est primordial. Depuis la progression massive de l’utilisation des jetons non fongibles, tout particulièrement dans le domaine de l’art, celui-ci peut toutefois faire face à des risques majeurs, notamment le piratage.

Pour épargner vos jetons cryptographiques des infiltrations numériques et des pirates informatiques, de nombreux détenteurs de ce type de fichier peuvent bénéficier de solutions associées à des assurances garantissant une protection de vos fichiers. Cela va de soi qu’il est tout à fait normal d’assurer vos jetons non fongibles, et cela se perçoit de par leur valeur qui peuvent atteindre certaines œuvres capitales.

Pour vous repérer davantage en ce qui concerne les valeurs magistrales des NFT, principalement dès lors que ceux-ci impliquent les achats d’art en ligne, nous vous suggérons la compagnie d’assurance Hiscox. Celle-ci vous guidera en profondeur tant dans les assurances favorables pour vos jetons non fongibles que dans les études récentes concernant les tendances d’achat de NFT.

Dans le cas où vous optez pour la compagnie d’assurance Hiscox pour la sécurité de vos fichiers numériques dits NFT, sachez que cette compagnie vous garantit une assurance responsabilité civile informatique. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, celle-ci vous sera tout de même conseillée. Tout risque informatique, quel que soit le type de fichier numérique en question, y compris les jetons non fongibles, peut potentiellement faire face à des difficultés tels que:

La perte est destruction de données

Le piratage

Dès lors que vous optez pour ce type d’assurance, spécialement dédié au secteur de l’informatique, vous serez dédommagé de tous dangers ou catastrophes dans le cadre de votre travail numérique.