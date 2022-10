Comment changer d’assurance lorsqu’on effectue une reconversion professionnelle ? 

Avec la pandémie du Coronavirus, plusieurs Françaises et Français ont décidé de changer de vie. En effet, de nombreuses personnes ont eu recours à une reconversion professionnelle. Ces changements ont plusieurs raisons, soit ce sont à cause des différents secteurs qui ont cessé de fonctionner soit tout simplement grâce aux différents confinements les personnes ont trouvé de nouvelles choses qui leur plaisent. Vous faites partie de ce groupe de français qui ont changé de métier et vous voulez donc changer votre d’assurance ? Dans cet article, nous allons vous montrer comment cela est désormais possible.

Changer son assurance après une reconversion professionnelle

Depuis 2005, votre assureur est dans l’obligation de vous rappeler la fin de votre contrat actuel avant la date de fin. Il est possible de changer son assurance au bout d’un an de contrat avec n’importe quelle structure en France. Avec l’article L113-16 du Code des assurances, vous pouvez changer d’assurance à tout moment pour les raisons suivantes :

Un dép art à la retraite

Un arrêt définitif de votre activité

Un changement de profession

Un changement de domicile

Un changement au niveau de la situation matrimoniale

Le changement d’assurance est gratuit dans la plupart des cas, et se fait en toute facilité. Vous devez suivre plusieurs étapes pour changer l’assurance lorsque vous effectuez une reconversion professionnelle. Nous vous présentons ci-dessous les différentes étapes à effectuer pour changer en toute simplicité votre assureur :

Déclarer votre changement : pour pouvoir changer d’assurance, il faut avoir une raison et déclarer votre position. Par exemple, vous voulez changer d’assureur pour le motif suivant: un changement de profession.

La rédaction d’une lettre recommandée avec un accusé de réception : dans cette lettre, tous les détails doivent être précisés comme la date de fin.

Avertir de préférence 1 mois avant la fin du contrat

Après avoir fait votre demande de résiliation de contrat, l’assureur est dans l’obligation de vous répondre et n’a pas le droit de ne pas accepter votre demande. D’autant plus pour les personnes qui ont changé de profession, il est possible pour eux de ne pas attendre la fin de la première année pour changer leur contrat. Vous pouvez donc avoir un nouvel assureur à n’importe quel moment de l’année.

Comment choisir son assurance ?

Pour choisir votre nouvelle assurance, il est important de bien prendre connaissance des différentes informations. Avant de signer un nouveau contrat, il vaut mieux connaître les choses suivantes:

Les différents types d’assurance ainsi que les différentes compagnies : informez-vous sur les compagnies et les types d’assurance qu’ils proposent

Les différents devis: il est important de bien lire les différents devis afin de comparer les contrats et de pouvoir ainsi prendre celui qui vous convient

Les garanties supplémentaires: en plus des garanties supplémentaires, prenez aussi connaissance des exclusions de garanties. Assurez-vous que tout soit mentionné dans le contrat avant de le signer, car une fois soigné, il ne vous sera plus possible de le modifier après en cas de problème.

La qualité du SAV : le service après-vente est un élément très important pour savoir si vous êtes bien écouté en tant que client. Si le SAV est bon, alors c’est une structure qui est au service des clients peu importe le besoin.

Les franchises : il faut faire attention aux différents coûts des franchises, car chez certains assureurs le prix n’est pas mentionné au début.

Le choix de l’assurance est un moment souvent complexe et qui prend du temps avec les différentes propositions, mais cela est important pour obtenir le meilleur contrat possible afin que vous soyez bien assuré. Il existe plusieurs assurances en France, et vous pouvez, par exemple, choisir Hiscox qui propose un bon service après-vente pour la clientèle privée.