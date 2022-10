Toporder met à jour sa connexion entre votre E Commerce en ligne et votre système de caisse intelligent

Dans un monde où il est nécessaire d’aller toujours plus vite, des solutions sont créées et développées chaque jour pour améliorer l’efficacité de nos actions. Les commerces n’échappant pas à cette règle, Toporder a pour objectif de faciliter la gestion de ceux-ci, tout en augmentant leur productivité. Cela passe par l’utilisation des canaux les plus récents et qui se répandent de plus en plus, tel que l’e-commerce ; ainsi, l’entreprise propose un service dédié à l’intégration naturelle des boutiques en ligne à son écosystème physique, en passant par une connectivité avec le système de caisse.

La caisse enregistreuse Toporder au cœur de l’entreprise

La caisse enregistreuse intelligente de Toporder convient à tout type de commerçants, qu’ils travaillent dans la restauration ou dans le textile. En effet, celle-ci permet notamment de faciliter la gestion de son commerce en aidant à suivre ses stocks depuis une tablette, mais dispose de nombreux autres avantages.

Le gain de temps sur la gestion de son commerce

Cette caisse enregistreuse tactile réduit le temps nécessaire à l’encaissement des paiements. Les commerçants n’ont plus à voir de longues files de clients impatients, grâce à la multitude de bornes connectables aux caisses. Cela signifie que vous pouvez gagner beaucoup de temps lors de la gestion de vos transactions.

L’augmentation de la productivité de l’entreprise

En toute logique, la réduction du temps d’enregistrement permet d’optimiser la production. En effet, les caisses enregistreuses facilitent le flux de production, d’autant plus que l’avancement des stocks est suivi via un tableau de bord. Cela évitera les pénuries de produits et assure de satisfaire les clients de façon plus aisée. De plus, les commerçants peuvent gérer l’intégralité de leur base de données depuis un même terminal.

La numérisation et la synthèse des données

Il devient d’autant plus facile de regrouper les données relatives à ses clients grâce à la caisse enregistreuse Toporder, ainsi que de les digitaliser pour les retrouver rapidement et facilement. Les synthèses de ces données sont par ailleurs bien plus simples à consulter, et regroupent à la fois les ventes physiques et digitales.

L’importance d’intégrer son e-commerce à l’écosystème de son entreprise

En restant dans une optique d’amélioration de la production des commerçants, il était naturel pour Toporder de s’intéresser aux canaux de vente d’aujourd’hui mais également de demain. Ainsi, l’e-commerce a été l’une des priorités de la marque, et a fait l’objet de nombreuses heures de travail afin de proposer des modules adaptés.

En effet, le module Woocommerce a vu le jour dans le but de proposer aux commerçants toujours plus de moyens d’accroître leur efficacité en connectant leur site e-commerce avec l’ensemble des outils Toporder. Grâce à cela, il est beaucoup plus rapide d’accéder aux diverses informations et données, telles que :

Les ventes effectuées

La production de l’entreprise

Les stocks disponibles

Les statistiques clients

La comptabilité

Cette connectivité entre Woocommerce et l’écosystème Toporder se voit constamment améliorée afin de faire face aux besoins des entreprises. Si l’ensemble des fonctions évolue, la simplicité restera quant à elle un élément clé du service proposé. Ainsi, l’intégralité des données restent centralisées et accessibles depuis son système de caisse intelligent et les outils liés. L’objectif principal étant de fluidifier le fonctionnement de l’ensemble des outils, l’offre ne pouvait pas se limiter à Woocommerce sur le long terme, c’est pourquoi des modules complémentaires pour Shopify, Prestashop et Magento sont prévues.

En effet, tous les commerçants ayant leurs préférences en termes d’e-commerce, et ainsi des besoins différents, le service ne pouvait se limiter à une unique plateforme sur le long terme. Ces modules bénéficieront de ce fait de toutes les améliorations reçues par le module Woocommerce, mais recevront une approche personnalisée pour assurer une intégration optimale.