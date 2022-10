Nouvelles technologies, intelligence artificielle, metaverse : quelles sont les tendances tech actuelles et à venir ?

Vous vous demandez sûrement quelles sont les technologies qui feront notre avenir. Dans quel monde vivra-t-on plus tard et quelles seront les innovations qui feront partie de notre quotidien ? De la même façon, quelle place auront les nouvelles technologies dans les entreprises ? En d’autres termes, quelles sont les tendances technologiques qui feront notre avenir, qui nous entoureront pour les dix prochaines années ? Autant de questions qui méritent que l’on y réponde.

Alors, sans plus tarder, nous allons vous dévoiler quatre nouvelles tendances technologiques qui risquent de nous accompagner pour les dix prochaines années. Si certaines sont évidentes et ont déjà commencé à être mises en place, d’autres risquent de vous surprendre. Une chose est sûre, vous ne serez pas déçus. Et vous remarquerez que la préservation de l’environnement est au cœur des problématiques liées au développement de nouvelles technologies. À l’image de la prochaine innovation qui suit.

Le Green IT

Les nouvelles technologies devront prendre en compte l’aspect écologique et environnemental dans leur manière de fonctionner. Puisque, déjà de nos jours, la technologie représente l’un des pôles les plus consommateurs d’énergie au monde. Cela ne pourra pas durer éternellement. La puissance de calcul et de stockage élevée nécessaire au bon fonctionnement des nouvelles technologies va augmenter au fur et à mesure du temps. C’est pourquoi il est fixé comme objectif :

D’ atteindre le niveau zéro en termes de consommation d’énergie

Mettre en place une politique d’objectifs d’empreinte écologique pour chaque strate des différentes organisations.

Des datacenters aux infrastructures physiques, tout le monde y passera. C’est pourquoi les notions de durabilité et d’efficacité énergétique dans les logiciels, les matériaux et les solutions se doivent d’être intégrées. Le but est de modifier les codes des entreprises technologiques.

Désormais, il est nécessaire pour chaque entreprise de muter en entreprise technologique. Et vous verrez que d’ici à 2030, la technologie deviendra l’un des facteurs les plus influents des références écologiques d’un groupe ou d’une entreprise. De même en ce qui concerne l’adoption d’une politique se souciant de la durabilité écologique dans les entreprises.

Le robot Tesla “Optimus”

La grande nouveauté en termes d’intelligence artificielle cette année, c’est bien sûr le robot Tesla présenté par Elon Musk le 30 septembre 2022. Ce robot est devenu le premier robot de la marque Tesla et de son chef d’orchestre, Elon Musk. Optimus de son nom, a connu des premiers pas assez mitigés, marchant sur quelques mètres et saluant la foule présente.

Même si Tesla de son côté a présenté une vidéo où on le voit faire des tâches complexes, son apparence étonnement statique lors de sa présentation a levé certains doutes auprès des actionnaires. Ces derniers l’ont tout simplement fait savoir en sanctionnant le titre. Pourtant, Elon Musk se défend et explique que ce robot est conçu pour faciliter la production en usine et réduire les coûts de production.

Cependant, tout cela n’a pas suffi, même pas l’annonce du prix du robot de “moins de 20 000 dollars”. Les actionnaires souhaitent des résultats. C’est pourquoi l’action Tesla a enregistré une baisse de 8% sur cette période. Visiblement, le monde n’est pas encore prêt pour laisser la place à de tels robots en entreprise. Ou peut-être cela est-ce seulement un avertissement pour les futures innovations dans ce secteur.

Heureusement qu’il existe Hiscox pour que certains puissent bénéficier d’une assurance professionnelle de qualité ! Même si Elon Musk devrait prochainement étonner son monde et pourquoi pas proposer un nouveau prototype de robot qui puisse séduire le monde de l’entreprise.

Le cloud distribué

Le cloud est devenu courant dans les modes de fonctionnement des entreprises à travers le monde. Mais très peu se sont souciés de savoir s’il était possible d’utiliser pleinement les capacités du cloud. Très peu se doutent qu’un usage total et approfondi du cloud pourrait mener à l’obtention de bons résultats commerciaux. C’est dans ce but de vouloir exploiter au maximum le cloud que certaines entreprises s’orientent vers un modèle tout nouveau de cloud distribué.

Ce dernier permet de passer outre les problèmes de latence, ce qui constitue déjà une sacrée plus-value. Ce modèle permet une utilisation du cloud qui s’apparente drôlement à celle de l’approvisionnement en énergie. C’est-à-dire des fournisseurs qui profitent d’un écosystème distribué sur le réseau pour produire de l’énergie.

L’hyperconnectivité 5G-edge

Enfin, le clou du spectacle. Découlant du cloud distribué, poussant les services de cloud à la périphérie du réseau, l’hyperconnectivité 5G-edge serait actuellement étudié pour permettre de traiter des données à très faible latence dans une capacité distribuée. Dites-vous que tout cela serait impossible sans la 5G et la connectivité ultra-efficace à large bande passante et faible latence qui l’entoure.

Ces prouesses pourraient bientôt voir le jour lorsque la 5G sera mise en place à grande échelle dans le monde. La capacité du réseau devenant un élément primordial, vous comprenez sûrement mieux pourquoi nous sommes en train d’assister à de fortes poussées vers l’installation du haut débit et de la fibre optique. Autant dans le domaine professionnel que dans l’environnement personnel.