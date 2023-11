Découvrez comment l’affichage digital transforme la communication interne en entreprise

La communication interne en entreprise est une stratégie fondamentale pour son développement et le bien-être des collaborateurs. Mais, quels sont les objectifs d’une communication interne réussie et comment la mettre en place avec l’affichage dynamique, aussi appelé affichage digital ?

Pourquoi utiliser l’affichage digital pour communiquer en interne ?

L’affichage dynamique va améliorer le passage des informations au sein d’une entreprise. Tout le monde va connaître certaines informations essentielles à propos de l’entreprise et de son évolution. Ainsi, concrètement, une bonne communication interne en entreprise avec les affichages digitaux va permettre de :

augmenter la productivité

motiver les équipes

renforcer le sentiment d’appartenance

Tout d’abord, avec une communication interne positive et basée sur la confiance, tout en transmettant des informations essentielles à l’évolution de l’entreprise, les collaborateurs seront davantage motivés à vouloir faire mieux, leur productivité augmentera.

Puis, en communiquant correctement en interne grâce à ces solutions digitales, le sentiment d’appartenance des collaborateurs auprès de leur entreprise sera décuplé. Cette communication sera, en effet, plus proche des salariés et conçue de manière plus instantanée. Tout le monde recevra la même information, ce qui ne laissera personne de côté. Cela va en plus renforcer la motivation des équipes.

Comment utiliser l’affichage dynamique pour la communication interne de l’entreprise ?

Pour bien utiliser les affichages dynamiques en interne, voici quelques étapes à ne pas négliger.

L’équipe à engager

Il est essentiel de s’entourer d’une équipe efficace et qui comprend vos objectifs. Des contents managers à la hauteur apporteront des idées nouvelles et ils veilleront à la mise à jour en continu de toutes les informations internes.

La variété et l’originalité des contenus

Sur ces affichages dynamiques, vous n’avez quasiment aucune limite en termes de mise en page ! La vidéo, la photographie, les textes, le son… Tous ces éléments vont permettre de varier le contenu et d’attirer l’œil des collaborateurs. Des présentations avec un diaporama PowerPoint pourront parfaitement être intégrées à un tel outil digital.

L’emplacement à trouver

Pour installer les écrans dynamiques au sein de vos locaux, choisissez les endroits idéaux. On pense notamment à la cafétéria, à l’ascenseur ou encore au hall d’entrée, des lieux où il peut y avoir parfois de l’attente. En effet, les collaborateurs pourront ainsi prendre le temps de découvrir ces informations pendant qu’ils attendent.

D’autres lieux avec beaucoup de passages seront aussi parfaits, mais les messages devront être plus courts et impactants. Dans certains couloirs principaux, par exemple.

La durée de communication

Un petit détail à ne pas négliger : la durée du message ! Évidemment, les salariés ne doivent pas mettre 10 minutes à lire ce qui défile sur les écrans digitaux installés dans les locaux.

Il faut ainsi utiliser des phrases courtes et créer un maximum des visuels qui se comprennent en seulement quelques secondes. Si vous utilisez un système de diaporama, veillez à ce que chaque slide du diaporama soit lisible pendant quelques secondes.

Pour vous donner une idée de la durée globale de votre campagne en interne, évitez seulement quelques jours, car une personne absente loupera les informations. Veillez plutôt à laisser votre contenu durant 2 semaines pour que tout le monde puisse s’intéresser à ces nouvelles informations.