Orange Cyberdéfense prévoit d’ouvrir un campus dédié à la cyber-sécurité

Orange Cyberdéfense a été créé par Orange comme l’indique le nom. C’est une filiale chargée de proposer des services en cybersécurité que vous soyez informaticien ou trader. Mais, aujourd’hui, la filiale décide d’ouvrir son propre campus à Toulouse.

L’évolution du marché numérique

Avec les progrès réalisés en technologies, beaucoup d’activités se développent en ligne maintenant. C’est devenu presque nécessaire si vous voulez atteindre le plus de monde possible. Pour se faire connaître, c’est le meilleur endroit où faire de la publicité. Cependant, si le commerce se développe en ligne, le crime aussi. C’est pourquoi on parle aujourd’hui de :

Cybersécurité

Cyberdéfense

Cybercriminalité

Les attaques ont évolué de même que les nouveaux systèmes de sécurité, au point que certaines attaques sur les serveurs des gouvernements sont qualifiés de cyberterrorisme.

C’est pourquoi plusieurs sociétés proposent aujourd’hui des services de cyberdéfense ou au moins d’assurances en cas de cyberattaque, comme Hiscox. Leur assurance professionnelle peut vous protéger en tant que personne, votre activité, vos locaux et vos serveurs, et données stockées en ligne.

C’est ce que propose Orange Cybersécurité en offrant des services de protections pour vos activités effectuées en ligne. Cette filiale est entièrement dédiée aux opérations en ligne contrairement à Hiscox. Mais, en plus de sécuriser l’activité en ligne de ses clients, Orange cybersécurité permet également de former des professionnels à la cybersécurité. Depuis 2020, le Orange campus cyber a ouvert ses portes aux personnes externes à l’entreprise pour les former aussi. Il existe aussi la Orange Cyberdéfense Academy qui peut vous former pour devenir un analyste cybersécurité pour évaluer les risques cyber d’une entreprise.

Ou alors, vous pouvez devenir consultant sécurité afin d’aider les entreprises ou particuliers à se protéger en ligne. Et, enfin, vous pouvez devenir un ingénieur en Identity and Access Management (IAM). Vous devrez faire en sorte de déployer les solutions IAM pour contrôler l’accès à vos sites et différents comptes et quelles sont les actions possibles pour les différents utilisateurs.

Le campus de Orange Cyberdéfense

Inauguré le 4 octobre 2022 en plein cœur de Toulouse, le campus de Orange Cyberdéfense tend à aider les entreprises de la ville rose et d’Occitanie à développer leur activité en ligne en toute sécurité. Autant pour les institutions que pour les entreprises, ce campus est composé de 80 collaborateurs dont 20 à Bordeaux. C’est donc l’équipe de Cyberdéfense du Grand Sud-Ouest.

Installé dans le quartier de la Cartoucherie, Orange surfe sur la vague des cyberattaques pour proposer ses solutions de cybersécurité. Le marché explose. Il suffit de voir les chiffres du Orange cyber campus qui atteste d’un taux de recrutement de 20% en plus chaque année dans les métiers de la cyber.

L’objectif du nouveau campus est de déployer des solutions de cybersécurité pour les PME et ETI au niveau local pour protéger contre les menaces venant du monde cyber. La ville étant aussi capitale spatiale et aérienne est un environnement idéal pour les cyberattaques, et donc pour former des experts en cyber défense.

C’est pourquoi le campus propose toutes sortes de formations en cybersécurité et cyberdéfense. Vous pourrez former les membres de vos équipes à devenir des cyber analystes ou des hackers éthiques. C’est un drôle de terme qui désigne un hacker bienveillant engagé par vous pour lancer une cyberattaque contre vos systèmes. Celui-ci vise à détecter les failles de votre système afin de vous rendre un rapport sur ce qu’il faut changer et comment l’améliorer. Plutôt que d’attendre une véritable attaque pour tester votre sécurité, vous pouvez les tester au préalable en toute sécurité.

Le campus a également passé des accords avec plusieurs académies toulousaines dans le but de recruter des stagiaires et alternants en formations.