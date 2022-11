Quels sont les objectifs de Qualiopi en 2022 ?

Qualiopi est une certification unique des entités de formation qui est donnée par un organisme authentifié. Celui-ci contrôle généralement sur le site l’application des actions de l’entité dans le but d’être conforme au Référentiel National Qualité. Le référencement DataDock est devenu, après décembre 2021, qu’une procédure réglementaire ne garantissant la qualité de cette certification. Il est donc privilégié d’utiliser Qualiopi. Mais alors en 2022, quelles sont les intentions de Qualiopi, une certification qui a pris beaucoup d’ampleur en ce début d’année ?

Qualiopi garantit la qualité de l’Offre de Formation

L’objectif de la certification Qualiopi est, en effet, à double aspect. C’est ce que nous allons vous démontrer dans cet article riche et développé.

Mais, avant, chaque prestataire de formation doit déclarer son activité aux services administratifs de son territoire (région ou département) depuis le 5 septembre 2018. Afin d’être ensuite certifiés et de bénéficier des aides de l’État avec ses fonds publics délivrés notamment par Pôle Emploi ou l’AGEFIPH. Cela permet aussi de pouvoir accéder aux fonds mutualisés tel que l’apprentissage.

Qualiopi permet, tout d’abord, d’assurer la qualité de l’OF, autrement dit l’offre de formation qui est elle-même présentée par les organismes de formation professionnelle en France. Les clients qui obtiennent cette authentification, acquièrent également une certification attestant le sérieux et la qualité. Cette certification montre donc bien son côté officiel.

Plusieurs actions sont étudiées et travaillées comme :

Les actions de formation

Les actions par apprentissage

Les bilans de compétences

Les validations des acquis d’expérience des clients

Les professionnels de cette formation qui l’enseigne sont déclarés comme des enseignants performants en France pour la qualité des processus mis en place. Car une bonne formation représente, par ailleurs, l’un des aspects essentiels à l’apprentissage. Il a ainsi été utile de recruter des individus adaptés et qualifiés pour réaliser cette tâche. Par conséquent, ces prestataires sont titulaires du droit d’usage à la marque Qualiopi et doivent promettre de respecter le règlement d’usage. Celui-ci énonce les modalités et conditions pour le recours à cette marque, mais aussi sa protection.

Chaque professionnel et prestataire qui aura réussi son certificat qualité, aura alors accès à un kit avec le règlement, la charte d’usage, la charte graphique ainsi que le logo de Qualiopi. C’est notamment l’organisme Cofrac qui délivre cette assurance concernant les gages de qualité, le référentiel de certification ainsi que ses modalités d’audit, assurées par un décret.

Qualiopi offre de la transparence à l’OF

Cette certification unique, nationale et officielle donne une plus grande transparence à l’Offre de Formation auprès des individus ainsi que des sociétés à la recherche de formation. En d’autres termes, permettre une plus grande lisibilité de l’offre. Cela est donc très avantageux pour les usagers qui peuvent parfois perdre du temps à rechercher des formations convenables, efficaces et pédagogiques.

Pour ce faire, Qualiopi est fondée sur 7 critères distincts qualifiés au total sur l’ensemble de 32 indicateurs. Toutes les entités de formation doivent s’engager à respecter ces 7 critères. De plus, ils sont proposés par le ministère du Travail et peuvent aujourd’hui se trouver en ligne sur le Référentiel National Qualité. En outre, Qualiopi prône, en effet, l’innovation, la transparence, l’indépendance et l’excellence au sein même de son ADN.

Qualiopi ne dispense pas d’autres formes de contrôle

Il est utile de le savoir puisque des contrôles de la Direccte ou des financeurs peuvent être exercés. Il n’y a pas que l’audit Qualiopi pour lequel on doit répondre aux exigences. D’autres structures peuvent aussi le faire, comme citée précédemment, la Direccte située dans votre région, ou bien un financeur lambda, sont aussi en capacité de solliciter le prestataire pour contrôler ses activités.

Pour conclure, l’authentification Qualiopi est indispensable pour l’ensemble des organismes de formation qui veulent mettre en avant leurs formations. Elle est devenue, en peu de temps, un outil nécessaire à un grand nombre d’individus et ne pourrait être supprimée ou remplacée par un autre système. Cela avantage de nombreux salariés dans leur recherche d’emploi qui pourraient obtenir un travail grâce à cette certification performante. Celle-ci est, par ailleurs, éligible au CPF sur certaines plateformes en ligne nommées Mon Compte Formation.

Enfin, pour terminer cet article, sachez qu’on compte plus de 40 000 entreprises certifiées tout de même.