Comment assurer sa voiture de collection ? 

Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, il est devenu indispensable de devenir, un jour ou l’autre, détenteur du permis de conduire. En effet, ce fameux petit papier rose est quasiment devenu une prérogative lorsque l’on recherche un emploi, car la mobilité est une chose qui est très recherchée par les employeurs aujourd’hui. Il se peut que certains individus aient les moyens de s’offrir un véhicule de collection avec une forte valeur marchande. Il est donc important d’assurer comme il se doit votre nouveau protégé.

Pourquoi assurer sa voiture ?

En France, il est obligatoire d’assurer son véhicule si vous voulez circuler sur les routes de notre pays. Elle est d’ailleurs obligatoire dès que vous achetez un véhicule même s’il ne roule pas. En effet, beaucoup de conducteurs ont déjà été impliqués dans un accident de la route au cours de leurs années de permis. En possédant une assurance voiture, cette dernière vous assurera si vous êtes impliqué dans un accident où vous êtes le principal fautif.

Cette dernière permet les réparations des préjudices causés pendant l’accident dont vous êtes tenus pour responsable. Cependant, si vous êtes reconnus coupable de l’accident dans lequel vous êtes impliqués, votre assurance vous mettra ce que l’on appelle un malus. En fonction de la gravité de l’accident, des circonstances dans lequel ce dernier est arrivé et des dommages à réparer, votre assureur automobile vous imposera de payer votre assurance automobile plus chère chaque mois.

De manière générale, une assurance pour votre voiture coûte 611 € par an en France. Une dépense qui est très utile afin de vous protéger des risques que vous encourez lorsque vous prenez le volant qui, malheureusement, peuvent survenir à tout moment.

Assurer sa voiture de collection contre divers risques

Même si, de manière générale, votre voiture de collection ne roulera que lors de très rares occasions, il est toutefois important de l’assurer dans le but de prévenir certains risques qui pourraient lui arriver.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une de ces rares voitures de collection, vous devez au minimum l’assurer par le biais d’une responsabilité civile.

En effet, en France, il n’est pas rare de voir des vols de voitures, qu’elles soient de collection ou non. Ces dernières ont une forte valeur marchande, que ce soit pour la voiture dans son ensemble ou encore pour les pièces détachées. En vous assurant contre le vol, vous vous accordez une sécurité, car votre assurance Hiscox pourra vous dédommager du préjudice que vous avez subi.

Même si vous roulez avec très rarement, lorsque l’on prend la route, on s’expose à des risques et votre voiture de collection n’est pas une exception. Il est donc important de se prémunir d’une assurance en cas d’accident pour réparer les dégâts potentiels que votre voiture pourrait avoir.

Ces voitures étant relativement vieilles, il est également possible que ces dernières soient devenues plus fragiles avec le temps et c’est pour cela qu’il est important d’en prendre soin.

La carrosserie

Le moteur

les vitres

les portières

Tous ces éléments de la voiture peuvent s’abîmer et finir par avoir des dégâts. Afin d’éviter de réparer vous-même les potentiels dégâts qui pourraient survenir, il est vivement recommandé de souscrire à une assurance dans le but de se protéger de ces évènements.

Pour souscrire à une assurance pour votre voiture, prenez contact avec votre assureur Hiscox. Les professionnels présents au sein de l’agence vous proposeront les solutions les plus adaptées pour assurer votre véhicule de collection. Toutes les démarches se font en ligne avec suivi par des assureurs.

En effectuant toutes ces recommandations, vous assurez au maximum votre véhicule de collection et bénéficierez d’un dédommagement en cas de sinistres sur ce dernier.