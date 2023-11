Comment associer ses bijoux avec un pull ?

Les bijoux sont des accessoires essentiels pour compléter ses tenues. Il faut absolument qu’ils y soient accordés. Cela rajoute un boost et un certain style à la tenue. Avec l’arrivée des températures froides, nous sommes amenés à porter des pulls. Il n’est pas toujours facile de les accessoiriser. Voici comment bien associer ses bijoux avec un pullover.

Un pull à mailles fines

Les bijoux sur un pull à mailles fines peuvent ajouter un charme et une touche d’élégance à votre tenue. Voici quels types de bijoux porter avec un pull à mailles fines.

Un collier fin

Un collier fin complètera la texture et l’apparence légère du pullover fin. C’est le meilleur bijou à porter sur un pull fin. Pour cela, privilégiez donc des chaînes fines, en argent ou en or, avec de petits pendentifs simples au bout. Si vous manquez d’idées, un collier avec une petite pierre précieuse peut être l’idéal pour ajouter classe et caractère à votre tenue.

Pour un look un peu plus moderne, enfilez un collier ras-du-cou, qui pourrait se superposer avec un pullover fin à col rond. Cette superposition donnera du style à votre tenue.

Des boucles d’oreilles discrètes

Afin de ne pas casser votre look distingué et à la texture discrète, vous pouvez porter des boucles d’oreilles, mais il faut que celles-ci soient fines et discrètes. Ainsi, des petites puces, ou des petits anneaux de couleur argentés rajouteront une touche d’élégance discrète appréciable à votre look.

Un pullover à mailles épaisses

Pour un pull avec des mailles épaisses, le look sera différent. Voici comment l’accessoiriser correctement.

Privilégiez des bijoux imposants, avec du caractère

Les bijoux fins ne seront pas visibles sur un pull avec de grosses mailles. Choisissez donc des pièces épaisses, qui se verront bien, sur la tenue. Vous pouvez en conséquence prendre des colliers assez volumineux, ou encore de grosses bagues, pour rappeler la texture épaisse de votre pull. Pensez également à mettre des longs colliers, avec un gros pendentif que l’on verra sur un pull uni.

Les bracelets et boucles d’oreilles

Mettez des bracelets avec de grandes perles ou des chaînes avec des maillons larges, en complément de votre pull à mailles épaisses. Cela donnera vraiment une harmonie à l’entièreté de votre look.

Enfin, les boucles d’oreilles doivent également être imposantes. Vous pouvez privilégier pour votre tenue avec un gros pull :

des créoles

des pendantes longues

boucles d’oreilles à pierres

Quelques conseils pour porter vos accessoires correctement

Il y a quelques règles à suivre pour porter ses accessoires correctement, et pour éviter le fashion faux pas. Voici ces règles.

Ne portez pas trop de bijoux

Il est primordial de ne pas surcharger votre tenue en bijoux. La règle dit qu’il faut en porter trois au maximum en fonction de la zone du corps. Le tout est que la tenue ne paraisse pas trop lourde.

De plus, la mise en valeur de la tenue sera anéantie, et les bijoux risquent de ne pas être assortis entre eux. Il faut donc bien faire attention au choix de ceux-ci.

Pensez aux couleurs

Ne portez pas trop de bijoux de couleurs différentes. N’allez pas porter des bijoux verts, avec un pull bleu, un pantalon rose et des chaussures orange. Il faut accorder les couleurs. Si vous avez une tenue avec un haut blanc, ou un blazer noir, vous pouvez essayer d’accorder quelques bijoux or et argentés en suivant certaines règles.

Vous pouvez également assortir votre bijou à la couleur de vos chaussures. Par exemple, si vous portez des bijoux en pierres naturelles, vous pouvez les accorder en fonction de la couleur de votre pull, ou encore de votre sac.