Comment bien protéger sa cryptomonnaie ?

Vous pourriez vous faire des millions en bourse aujourd’hui et avoir tout perdu demain à cause d’une cyberattaque. Pour éviter ce genre de désagréments, voici 8 conseils pertinents pour protéger votre cryptomonnaie de la manière la plus sûre possible.

L’assurance professionnelle pour les cryptomonnaies

Comme il s’agit d’une monnaie volatile et virtuelle, les assurances sont assez frileuses à l’idée de protéger vos cryptomonnaies, mais certaines s’y essaient. En assurant votre PSAN chez Hiscox par exemple, vous pourrez protéger dans une certaine mesure votre portefeuille. Bien sûr, cette assurance ne vous protège pas en cas de placement raté, mais en cas de problème sur la plateforme.

Le paper wallet

C’est un moyen très sûr de conserver votre cryptomonnaie puisque vous générez un QR code aléatoire que vous pourrez ensuite imprimer pour le conserver en papier physique sur vous. Quand vous voudrez accéder de nouveau à votre monnaie, en revanche, vous devrez utiliser une application. C’est le seul moment où vous risquez d’être exposé à un risque parce que le reste du temps, vous serez hors ligne.

Le cold wallet

C’est le second moyen le plus sûr de protéger sa monnaie en la stockant sur une clé USB ou tout lecteur externe de stockage. Grâce à cela, votre monnaie est retirée de la toile, et donc hors d’atteinte, à moins que l’on vous vole la clé. Vous pouvez même opter pour une clé USB cryptée. Le seul inconvénient est la signature demandée après chaque transaction pour vous identifier, ce qui rend les opérations un peu plus longues.

Le hot wallet

C’est la solution classique du portefeuille en ligne sur une application de bureau ou un smartphone. Vous pouvez stocker votre cryptomonnaie sur votre ordinateur, sur un compte en ligne ou directement sur la plateforme sur laquelle vous les avez obtenus. En revanche, comme elle est 24h/24h en ligne, elle est sujette à de nombreuses cyberattaques. Les blockchains qui composent le système de sécurité de la cryptomonnaie sont réputées puissantes. Mais, comme c’est le système mis en place par principe, les hackers deviennent de plus en plus efficaces dans son piratage.

L’authentification à 2 facteurs

Cette authentification par mot de passe et en plus sur un second outil vous appartenant permet de garantir que l’accès à votre compte n’est possible que par son propriétaire. À moins que celui-ci se fasse dérober son mot de passe, son ordinateur et son smartphone, et simultanément. Sinon, le client a toujours l’accès à son compte et peut modifier le mot de passe depuis son dernier appareil.

Autoriser les adresses IP

Il existe certaines plateformes de stockage de crypto-monnaies qui vous permettent de spécifier les adresses IP autorisées à accéder à votre compte et votre argent. Vous devrez aller dans les configurations système de votre ordinateur pour trouver votre adresse IP. Faites de même avec votre smartphone et ainsi, seules les personnes détenant vos appareils pourront accéder aux comptes.

Utiliser un mot de passe complexe

On ne le répétera jamais assez, mais utiliser le même mot de passe, votre date d’anniversaire ou le nom de vos enfants, c’est trop flagrant comme mot de passe. Il faut que le mot de passe soit assez impersonnel pour que personne ne trouve de piste ou quoique que ce soit qui vous relie à celui-ci. Ainsi, vous pouvez opter pour les mots de passe suggérés de Google ou de votre anti-virus.

Ils sont toujours très complexes et sans aucune logique. En revanche, sauvegardez-les dans des dossiers hors ligne sur votre ordinateur ou, mieux encore, dans un carnet en papier. Un mot de passe solide ne sert à rien s’il est à la portée du premier hacker venu.

Un bon anti-virus

Enfin, ça paraît logique, mais on a tendance à souvent l’oublier. Installez un bon anti-virus sur votre ordinateur et l’on ne parle pas de passer de créer 50 emails différents pour avoir des versions gratuites d’essais d’un ou deux mois. Non, il vaut mieux investir avec un antivirus payant, mais efficace. Parmi les meilleurs antivirus du marché en 2022, on trouve :

BitDefender

Norton sécurité

TotalAV

McAfee

Panda

Valable sur presque tous les systèmes d’exploitation, munissez-vous d’un bon antivirus pour votre ordinateur ET votre téléphone si vous avez vos identifiants ou l’application pour votre cryptomonnaie dessus.