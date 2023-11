Quelle voiture louer pour partir en vacances à la montagne ?

Partir en vacances à la montagne nécessite une voiture adaptée pour garantir confort, sécurité et praticité. Les critères à prendre en compte sont nombreux, il faut veiller à ce que le modèle de voiture que vous choisissez soit compatible avec des options telles que des pneus neige ou des chaînes. Alors voici comment choisir la bonne voiture à louer pour partir en vacances à la montagne !

Les critères pour choisir la bonne voiture pour des vacances à la montagne

Les critères clés pour choisir le bon véhicule incluent sa capacité à affronter les routes montagneuses, son espace de chargement pour les équipements et une sélection entre des modèles tout-terrain robustes ou des véhicules polyvalents adaptés à diverses conditions. Si vous n’êtes pas rassuré à l’idée de conduire en montagne, n’hésitez pas à choisir une location voiture avec chauffeur.

Une voiture avec une bonne capacité de conduite en montagne

Pour affronter les routes sinueuses et parfois robustes des montagnes, privilégier une voiture comprenant une excellente tenue de route ainsi qu’une bonne puissance moteur et des caractéristiques de sécurité avancées est crucial.

Les modèles équipés de systèmes de transmission intégrale ou de traction offrent une meilleure stabilité sur la neige, les moteurs avec une bonne puissance permettent à la voiture de gravir facilement les pentes même chargées à fond. Pensez aussi à sélectionner une voiture avec des pneus neige ou des chaînes, en cas de fortes chutes de neige les autorités locales peuvent exiger l’un de ses deux systèmes de sécurité.

Espace de chargement suffisant pour des vacances à la montagne

Pour transporter tous les équipements de montagne tels que :

Les skis

Les chaussures de ski

Les casques

Les bâtons

Les combinaisons de ski

Il faudra assez de place pour tous les bagages de votre famille. Opter pour une voiture offrant un espace de chargement généreux est essentiel lors de vacances à la montagne. Les SUV, les breaks et les véhicules utilitaires peuvent être des choix judicieux en raison de leurs capacités à accueillir un volume de bagage important.

Les types de voitures adaptées pour les vacances à la montagne

Toutes les voitures ne sont pas bonnes à louer lorsque vous partez en vacances à la montagne, en effet, il faut une voiture capable de supporter les virages serrés et les fortes pentes et montés.

Véhicules tout-terrain, le choix premier

Les véhicules tout-terrain type SUV se positionnent en premier choix pour des vacances à la montagne en raison de leur capacité à s’aventurer sur des terrains difficiles. Leur compétence de traction et la robustesse des modèles les rendent idéaux pour les routes de montagne. De plus, les SUV sont souvent assez grands et confortables pour vos passagers.

Véhicules de tourisme polyvalents, un choix logique

Les véhicules de tourisme polyvalents offrent une adaptabilité essentielle pour des escapades en montagne. Leur combinaison de traction intégrale, d’espace intérieur et de confort en font des choix logiques lors de la location de voiture pour partir à la montagne. Parmi les véhicules de tourisme polyvalents, on y inclut régulièrement les breaks surélevés ou des berlines adaptées aux routes de montagne.

Les modèles de voitures à privilégier pour partir en vacances à la montagne

Parmi les voitures de location que vous pouvez louer pour partir en vacances à la montagne, voici les modèles préconisés pour obtenir la meilleure expérience de conduite et de location.

Le Volvo V60 Cross Country

Ce modèle de chez Volvo offre une performance tout terrain impressionnante, c’est un modèle tant confortable pour les passagers que pour le conducteur. Il possède une transmission intégrale et un intérieur spacieux.

L’Audi A4

L’Audi A4 est une alliance parfaite en performance et polyvalence, elle est idéale si vous souhaitez vous faire plaisir avec une belle voiture tout en vous assurant que celle-ci est adaptée à la route.

La Peugeot 5008

Enfin, le modèle SUV de chez Peugeot est un très bon choix de location pour partir en vacances au ski, elle permet d’avoir un espace de stockage assez important, mais un confort pour tous.