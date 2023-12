Pour vos vacances, faites le choix de Kingdom Limousines pour la location de voiture haut de gamme

Quand on part en vacances, il est agréable de louer un véhicule haut de gamme. Cependant, il est parfois très compliqué de trouver un prestataire qui se démarque des autres et en qui on a confiance. Kingdom Limousines est l’agence parfaite. Elle propose un large choix de voitures, de services et d’équipements.

L’agence de location de voitures de luxe idéale

Kingdom Limousines est implantée sur la Côte d’Azur depuis 2009. Ils proposent leurs services de chauffeur à Cannes, Saint-Tropez, Antibes, Nice et Monaco. Ils peuvent aussi venir vous chercher au départ de Lyon, Marseille et Paris.

Une flotte automobile luxueuse et variée

Pour ceux qui envisagent de partir en voyage et qui souhaitent impressionner leurs amis, vous pouvez louer une voiture pour les vacances auprès de l’agence Kingdom Limousines. Ce prestataire propose une flotte de véhicules luxueux qui font leur effet. Tous ont une allure impeccable et ne passent pas inaperçus.

L’agence prend soin de sélectionner les meilleurs modèles afin de répondre aux envies et aux attentes de chacun de leurs clients. Parmi eux :

Des berlines

Des berlines de luxe

Des minivan

Des SUV

Une agence expérimentée et sérieuse

Rouler dans une voiture haut de gamme avec un chauffeur privé, même si ce n’est que pour le temps des vacances, est un souvenir que vous ne risquez pas d’oublier. Mercedes classe C, Mercedes sprinter, Rolls-Royce, Range Rover… Autant de possibilités pour en éblouir plus d’un !

Kingdom Limousines peut également vous louer une voiture pour assurer votre discrétion. Ils choisiront la plus adaptée pour que vous puissiez vous déplacer sans angoisse.

Vous l’aurez compris, la flotte automobile de cette agence est suffisamment variée pour satisfaire toutes vos envies en fonction de votre situation.

Le service de chauffeur privé

Les vacances, c’est aussi fait pour se reposer. Ainsi, vous pourrez profiter du service de chauffeur privé pour contempler les paysages à l’arrière de la voiture. Bien que ce soit le chauffeur privé qui conduira, vous pourrez choisir chacun de vos itinéraires et de vos déplacements.

L’avantage de Kingdom Limousines est que tous leurs chauffeurs parlent anglais couramment. La communication se fera donc facilement avec les étrangers. De plus, ils connaissent la Côte d’Azur comme leur poche et pourront ainsi être vos guides durant le séjour.

Ils pourront même vous donner les bonnes adresses du secteur, telles que les meilleurs restaurants, les sites culturels à visiter absolument, les attractions amusantes et les discothèques tendance. Ils sont aussi aptes à vous faire découvrir les plus beaux endroits de la région et ses monuments emblématiques.

Aussi, rassurez-vous, les chauffeurs de l’agence conduisent avec une souplesse légendaire et connaissent très bien le Code de la route. Ils sont habitués aux routes que vous emprunterez et ne risquent donc pas d’être surpris au volant.

Les autres services de Kingdom Limousines

L’agence est uniquement composée d’employés passionnés. Ainsi, la location d’un de leurs véhicules s’accompagne d’une prestation de luxe et d’un confort optimal. Vous serez traités comme des stars. En fonction des clients, ils savent s’adapter pour répondre à toutes leurs attentes.

Kingdom Limousines propose également un service de chauffeur à l’heure. Par exemple, vous pouvez faire appel à eux pour une virée shopping entre amis. Il vous conduira dans toutes les boutiques de votre choix et récupèrera vos sacs.

Vous pourrez aussi leur demander une visite privée de la Côte d’Azur. Cannes, Saint-Tropez, Antibes, Mougins… Ces merveilleuses communes du sud de la France n’auront plus aucun secret pour vous !

L’agence se rend disponible tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, pour vous conduire où vous le souhaitez, que ce soit pour un transfert vers un aéroport ou une balade nocturne.