Créez un album intelligent facilement grâce à Flexilivre 

Si dans votre téléphone, disque dur ou PC, vous avez beaucoup de photos sauvegardées, vous pouvez désormais créer un album intelligent. Grâce à Flexilivre, vous avez la possibilité de le faire. Les albums intelligents sont de plus en plus utilisés ces derniers mois et sont très appréciés par les différents utilisateurs dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’album intelligent, nous vous proposons dans cet article toutes les informations nécessaires à propos de cela.

Qu’est-ce qu’un album intelligent ?

Un album photo intelligent est un rassemblement de vos photos disponibles dans votre galerie grâce à l’intelligence artificielle. C’est un système très avancé qui peut rassembler plusieurs photos de l’année et vous rappeler des souvenirs. Généralement, les photos qui sont sélectionnées dégagent de fortes valeurs émotionnelles et ont pour premier but de vous remémorer vos plus beaux moments.

Grâce à des capteurs, vos émotions sont analysées, par exemple, votre sourire et les différents autres traits de votre visage. L’album intelligent Flexilivre est tellement sophistiqué qu’il contient également un système de reconnaissance faciale. En effet, toutes les personnes qui sont dans votre galerie vont être reconnues s’ils figurent de nombreuses fois. Puis, tout au long de l’album, ils sont positionnés au centre de votre écran.

Avec Flexilivre, toutes vos photos seront utilisées même si elles sont floues. En effet, il n’est désormais plus nécessaire de sélectionner les différentes photos, puisque la plateforme se charge de le faire pour vous. De plus, elle peut parfois les recadrer pour vous et les utiliser dans l’album intelligent. Pour les personnes qui disposent de doublons dans leur galerie, Flexilivre se charge de les supprimer automatiquement.

Quels sont les différents avantages de l’album intelligent de Flexilivre ?

L’album intelligent à de nombreuses qualités et peut-être aussi très commode pour se rappeler certains souvenirs de façon plus moderne. En effet, c’est avec une animation que les différentes photos défilent au fur et à mesure. En faisant cet album photo numérique et dynamique, vous pouvez voir tous vos meilleurs moments réunis en un seul endroit.

Parmi les nombreux avantages, on retrouve :

Les différentes photos sont disponibles directement dans votre photothèque.

Vous choisissez les photos que vous désirez mettre dans l’album intelligent

Un format très original

Il peut être gardé sur votre ordinateur sans aucun souci

Des capteurs qui analysent vos différentes émotions grâce à vos traits de visages

Reconnaissance faciale des différentes personnes

Une garantie sur la qualité des photos

Le téléchargement des photos est très facile

La plupart des formats photos sont acceptés

Un service rapide et efficace

Un album digitalisé

En faisant votre album intelligent chez Flexilivre, tout se fait directement sur la plateforme en ligne depuis votre domicile. En effet, grâce à un ordinateur et d’une connexion Internet, vous pouvez sélectionner les photos de votre choix pour les mettre dans votre album intelligent.

Comment faire un album intelligent avec la plateforme Flexilivre ?

Sur la plateforme de Flexilivre, il est très simple de faire son album intelligent. Pour le faire, munissez-vous de votre ordinateur ou de votre tablette et dirigez-vous sur le site dédié. Ensuite, appuyez sur le bouton album intelligent en haut. Une fois que vous serez dirigés dans la nouvelle page, appuyez sur le bouton “commencer”.

Après cela, la procédure est simple puisque vous devez choisir des photos depuis votre appareil, ou d’un réseau social proposé. Le logiciel va analyser vos documents qui doivent être au nombre de 24. Les photos vont être classées par date et vous devez choisir le thème de votre album ainsi que la musique souhaitée.

En finissant toutes ces étapes, votre album sera prêt et vous pourrez le commander ou le sauvegarder.