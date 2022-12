Crise de l’énergie : faut-il prévoir une hausse des contrats d’assurance pour les entreprises 

Vous possédez une société à votre nom et vous vous inquiétez de l’augmentation des tarifs sur les contrats d’assurances cette année. Cela est dû à la flambée des prix de l’énergie qui concerne l’ensemble du territoire national et européen. Cette crise inquiète, en effet, de plus en plus d’individus dont également les entreprises. Ainsi, dans cet article, nous allons vous expliquer s’il faut ou non prévenir les risques d’augmentation des contrats d’assurance concernant les sociétés. Et, si tel est le cas, existe-t-il des aides octroyées par le gouvernement ?

Prévoir une hausse des contrats d’assurance dans le secteur tertiaire ?

En début d’année 2022, les professionnels voyaient déjà arriver de grosses augmentations dans l’ensemble des domaines. Le secteur tertiaire a, lui aussi, été touché par ce fléau. Ce qui a ouvert certaines aides de l’État durant cette année comme le bouclier tarifaire. Sans ce bouclier existant qui réduit fortement les hausses des tarifs, l’électricité pour les entreprises et les ménages sur le territoire français aurait croît de 120 %. Cette hausse a été bien inférieure au seuil prévu sans l’aide et a atteint seulement 15 %.

L’inflation concerne aussi les contrats d’assurance pour les professionnels. Cette hausse des contrats d’assurance s’explique par :

une reprise économique et industrielle difficile suite à la crise sanitaire de 2020/2021

une demande élevée après la crise économique

la guerre entre Ukraine et Russie, deux acteurs énergétiques majeurs tendent la production d’énergie dans le reste du monde

Les assureurs préfèrent se couvrir dans un climat instable. Toutes ses crises ne sont pas sans impact sur les activités économiques, et les hausses prévues pour les contrats d’assurances sont comprises entre 5 et 10 %.

Comment faire des économies sur ses contrats d’assurance en entreprise

Chaque année, quand vous arrivez à l’échéance de votre contrat, nous vous conseillons de réétudier les offres de la concurrence. En profitant d’une offre ou en passant par un courtier en assurance, vous pouvez gagner grandement sur vos mensualités, et alléger les dépenses sans lésiner sur la couverture.



Il faut aussi que vous réévaluiez vos besoins. Une entreprise est en constante évolution, vos contrats d’assurance doivent suivre. Par exemple, si vos employés sont souvent en télétravail, vous pouvez baisser la protection de vos locaux. En installant un système de vidéosurveillance, les assureurs comme Hiscox pourront aussi baisser leur tarif et vous proposer une meilleure couverture.

Enfin, au lieu de vous faire mensualiser, nous vous conseillons de payer vos contrats à l’année. Ainsi, le tarif est régulièrement calculé sur 10 mois et non sur 12. Un retour à la normale est prévu en 2024, il faudra donc encore être un peu patient pour dépenser moins.

Les aides octroyées pour lutter contre la hausse des contrats d’assurance pour les entreprises

Mais, alors, quelles sont les mesures de soutien accordées aux entreprises pour le paiement des contrats d’assurance ? C’est ce que nous allons découvrir maintenant.

Le gouvernement a proposé des aides et des dispositifs divers pour contrer les augmentations de l’énergie qui varient selon la taille de l’entreprise : TPE/ PME/ Grandes entreprises et selon les obstacles et difficultés financières qu’elles rencontrent.

Néanmoins, il est important de souligner que ces modalités octroyées aux entreprises, collectivités et associations ont tendance à évoluer fréquemment.

En 2022 et 2023, pour aider les entreprises, on retrouve :

le TICFE et le ARENH

le Bouclier Tarifaire

le guichet d’aide au paiement des factures diverses (gaz et électricité)

l’amortisseur électricité

le PGE Résilience, comme autre dispositif

les aides proposées en cas de difficultés rencontrées avec son fournisseur d’énergie

Ainsi, le secteur tertiaire est plutôt bien aidé pour faire face à cette crise énergétique et continuer à payer aussi bien leur contrat d’assurances que leur facture d’énergie.