Adil Rami, en couple avec une candidate de téléréalité

Lena, nouvelle conquête d’Adil Rami

Connue depuis peu pour ses débuts en téléréalité, l’ex-candidate de la famille des Marseillais a officialisé son couple avec le défenseur international.

Pas de grande surprise

La nouvelle n’a choqué personne. On voyait depuis quelque temps les deux tourtereaux se rapprocher. Toutefois, l’un et l’autre n’avaient rien confirmé sur le sujet. Un léger doute planait encore, même si les internautes n’attendaient plus qu’une révélation de manière plus officielle de la part du couple.

Wtf Adil Rami en couple avec Léna des marseillais jpp ??? — Sïaa🇩🇿 (@AssiaMhg) February 21, 2022

C’est désormais chose faite, ils ne se cachent plus et se montrent sans filtre face à une grosse communauté. Les internautes apprécient la façon dont le couple agit, de façon très humoristique. Quelques critiques peu constructives font surface, comme à chaque annonce, mais la majorité des fans prend la nouvelle comme une chose positive.

Un couple improbable

Rien n’était destiné à lier les deux amoureux. Léna sort tout juste du tournage des Princes et des Princesses de l’Amour alors qu’Adil Rami continue sa carrière avec l’équipe de Troyes. Les internautes aimeraient en savoir plus sur l’histoire, on ne sait pas réellement comment les deux ont commencé à se fréquenter.

Dans tous les cas, les fans sont heureux de savoir que le défenseur finit sa carrière tranquillement, que ce soit en club ou dans sa vie amoureuse.

Un duo bien trouvé

Même s’ils n’étaient pas voués à finir ensemble, les deux amoureux ont fini par se trouver de nombreux points communs et se sont bien retrouvés.

Un passé compliqué pour le footballeur

Adil Rami a eu quelques moments difficiles dans sa vie personnelle. En effet, une longue relation avec Pamela Anderson s’est mal terminée. Après cette longue relation, Rami a été accusé de violences et d’un comportement houleux. Le joueur a toujours nié les reproches qui lui ont été faits.

Je sais ce qu’elle a voulu faire en m’accusant de ça. Quand quelqu’un parle en premier sur les réseaux sociaux, on a l’impression que sa parole fait foi

Le joueur a désormais l’air serein dans sa vie, et semble avoir trouvé le parfait amour en tombant sur la jeune et sulfureuse Léna.

Une candidate explosive

Nouvelle sur les écrans, Léna s’est vite fait connaître et a fait grandes impressions aux internautes. Son aventure compliquée chez les Marseillais n’est pas passée inaperçue. Après des histoires houleuses avec la star Paga, elle s’est retrouvée en couple avec Illan. Sans grand succès, elle retentera sa chance pendant l’émission des Princes et des Princesses de l’Amour.

La candidate de 28 ans parait dorénavant vivre une relation stable avec le défenseur central. Une nouvelle bien vue par les fans, qui trouvaient que la jeune femme commençait à divaguer. Effectivement, Léna a toujours éprouvé des difficultés à dénicher le vrai amour. Rami semble avoir apporté à Léna ce dont elle a tant besoin. Une annonce qui tombe à pic pour la jeune femme.