Ce célèbre duo fête les 25 ans de son premier album !

Le retour des rois

Début février, personne ne s’attendait à ce que Daft Punk fasse son retour pour les 25 ans de leur premier album. C’est pourtant chose faite…

Une annonce surprenante

L’annonce est tombée d’un coup sans prévenir. Le duo Daft Punk a affirmé que les 25 ans de leur premier album allaient s’accorder avec une réédition de ce même album. Une superbe nouvelle pour la grosse communauté qu’a réussi à se créer le groupe. Séparés depuis un an, les deux artistes n’avaient pas donné beaucoup de nouvelles et leur retour exceptionnel va se révéler mémorable.

🚨 Les Daft Punk viennent de sortir une réédition de leur projet "Homework" ! Avec des remix inédits. pic.twitter.com/H3enWOPP0x — WRLD (@wrld_mag) February 22, 2022

Le 2 février 2022, à 22 : 22, un an jour pour jour après l’annonce de la séparation. L’audience était au rendez-vous, presque 200 000 spectateurs ont assisté à la diffusion en direct sur Twitch d’un concert du duo datant de 1997. Le choix de la plateforme a surpris les fans, habitués à des formats plus classiques.

Des vinyles en vente prochainement ?

Cette fameuse réédition n’est pas encore sortie, mais son arrivée sur les plateformes ne devrait pas tarder. En effet, le duo prépare également la sortie d’un vinyle, pour le plus grand plaisir des amoureux de vieilleries. La date de sortie est déjà annoncée, le public aura la possibilité de se procurer ces versions physiques le 15 avril prochain.

La mode des vinyles revient fort, et Twitch est une plateforme de plus en plus fréquentée. Une fois de plus, les deux artistes prouvent qu’ils sont au courant des dernières avancées et s’en approprient les avantages pour faire parler d’eux à travers le monde. L’annonce a eu l’effet attendu, tout le monde y trouve son bonheur.

Après un an de silence…

Les deux musiciens n’ont pas vécu de la même façon leur séparation. Ils se devaient de proposer un contenu pour combler le vide laissé chez les spectateurs.

Compenser un manque

Le but premier de toutes ces actions est de redonner le sourire à toute la communauté encore active des deux casqués. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo n’ont pas su résister à l’appel des fans, si intense et sincère. La décision a été unanime et le résultat n’offre que du positif aux deux artistes légendaires.

Bangalter a de nombreux projets en cours, celui avec son ancien binôme s’y ajoute. Entre la création d’un ballet et des compositions permanentes, il est toujours en activité et ne s’arrête plus. Le bonus qu’il offre à ses fans prouve l’amour qu’il porte à cette communauté engagée.

Une carrière hors norme

Le duo a enchaîné les albums et n’a jamais déçu les fans. Le mystère qui se cachait derrière les deux casques brillants a mis du temps avant d’être élucidé. La carrière de Daft Punk a inspiré grand nombre d’artistes, et ils feront partie à jamais des légendes de la musique dite moderne.