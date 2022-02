Cet hypermarché rend hommage aux personnes atteintes d’autisme

Plusieurs magasins de la région toulousaine concernés

Trois hypermarchés sont concernés par ce nouveau geste en faveur des autistes. En effet, les magasins de Labège, Toulouse-Purpan et Portet-sur-Garonne offriront une période de calme chaque lundi entre 14 heures et 15 heures.

Un dispositif détaillé

Des conditions de tailles vont être appliquées chaque début de semaine. La luminosité sera diminuée pour ne pas affecter la vision des clients. Les annonces micro et radio ne se feront plus entre 14 et 15 heures. Pas de nettoyage non plus durant ces heures non plus, les machines font trop de bruit et peuvent déranger les consommateurs.

Bravo pour l’initiative!! Chez moi, Carrefour a instauré une heure (de 16h à 17h) de silence tous les jours d’ouverture pour que les gens atteints d’autisme puissent faire leurs courses calmement! — Jamila TERHA (@jamsy19) November 22, 2021

De plus, les personnes atteintes d’autisme passeront en priorité aux caisses. Des caisses spéciales seront dédiées à ces personnes, pour faciliter l’organisation et rendre leur temps de courses plus agréable. Des conditions parfaites pour les personnes qui en ont besoin, les magasins ne pensent habituellement pas à ces situations…

L’enseigne s’engage aujourd’hui avec cette heure silencieuse à proposer des conditions davantage adaptées pour les personnes atteintes de troubles de l’autisme, mais s’adressant également à tout client qui souhaite réaliser ses courses dans le calme

Intégrer tout le monde

Carrefour s’est associé à l’association Autisme France est s’est inscrit dans un plan d’inclusion pour aider à intégrer les personnes atteintes d’autisme. La vie de ces personnes est complexe au quotidien, l’enseigne en est bien consciente et veut changer ça. Une belle initiative qui plaira aux concernés, mais également aux autres, que l’on imagine mal se plaindre face à de tels projets.

Cet engagement est une grande avancée pour les personnes autistes et leurs familles. L’initiative de Carrefour va leur permettre de faire leurs courses dans des conditions plus adaptées, et ainsi faciliter leur quotidien. Je suis également persuadée que cela va profiter à d’autres clients des magasins, qu’ils soient atteints de handicap, ou non

De multiples projets

L’heure de silence hebdomadaire n’est pas le projet définitif du géant de l’alimentation. En effet, ce dispositif n’est qu’une étape pour ensuite améliorer l’expérience des personnes atteintes d’autisme. Toutes les formes de handicap vont être étudiées afin que de nouveaux dispositifs soient établis.

De plus, des caisses dédiées aux personnes en manques de liens sociaux sont déjà installées dans quelques magasins Carrefour de France. Une initiative fondée sur le bénévolat de caissiers prêts à échanger avec des clients voulant passer un peu de temps à discuter. Ces blablas caisses font déjà l’unanimité, les personnes âgées apprécient le geste et les professionnels sont heureux de retrouver la clientèle dans de telles conditions.

Carrefour redynamise ses plans depuis quelques mois, afin de redonner plaisir aux personnes dans le besoin. De multiples projets sont en cours de préparation, pour ne plus se limiter à certaines cibles, mais bel et bien à tous.