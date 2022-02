La mort tragique d’une miss à seulement 27 ans

Il arrive au quotidien des tragiques accidents, ce vendredi 18 février, Zoe Sozo Bethel a succombé à ses blessures et a quitté ce monde. Miss Alabama ayant une notoriété assez développée par son titre, mais également par son engagement politique. Les parents de la victime ont annoncé cette nouvelle qui a ému de nombreuses personnes qui ont tenu à témoigner leur soutien à la famille de Zoe.

'Beloved' Miss Alabama Zoe Bethel Dies 8 Days After Accident, Family Says: 'Touched the Hearts of Many' https://t.co/VmyEMLAUrw — People (@people) February 22, 2022

Le mystérieux décès d’une miss

La jeune femme était déjà dans un état grave plusieurs jours avant son décès. En effet, le 10 février, miss Alabama est victime d’un tragique accident dont on ne connaît toujours pas les circonstances. Suite à des dommages importants au niveau de son cerveau, elle est placée dans le coma et succombe à ses blessures quelques jours plus tard.

Le message de ses parents

Les proches de la jeune femme avaient donné quelques informations sur son état de santé sur son Instagram le 14 février.

Malheureusement, les médecins ont confirmé que les lésions cérébrales subies ne peuvent pas être guéries et qu’il ne lui reste plus très longtemps à vivre

Une nouvelle qui n’annonce rien de bon pour Zoe Sozo Bethel. Ses parents ont d’ailleurs publié un message dimanche dernier pour prévenir sa communauté.

Dans la nuit de vendredi, à environ 5h30, notre chère et tendre Zoe Sozo Bethel est passée de cette vie à la suivante, après avoir succombé à ses blessures.

Une bien triste annonce, d’autant plus que l’on ne connaît toujours pas les circonstances dans lesquelles la jeune femme s’est retrouvée dans le coma.

Une miss engagée

Miss Alabama n’était pas uniquement connue pour son titre de miss. Elle était également engagée politiquement dans des groupes d’extrême droite. Par exemple, celui de Projects Veritas, avec une position anti-avortement. Cette prise de position lui avait d’ailleurs porté préjudice, car elle a été renvoyée de son agence de mannequin à cause de son adhésion à celle-ci.

Les parents de la victime ont d’ailleurs précisé comment la jeune femme avait marqué ce monde.

Zoe a touché le cœur de nombreuses personnes et était activement liée à différents groupes et organisations

Zoe Sozo Bethel était par ailleurs commentatrice politique pour RBSN, une société de médias conservatrice. Une entreprise en lien et adhésion avec l’ancien président Donald Trump.

Une histoire mystérieuse semble alors se cacher derrière la mort de la jeune miss, la question est de savoir si les circonstances vont finir par être révélées ou non.

Miss Alabama Zoe Bethel's cause of death revealed, ruled an 'accident': police https://t.co/1BqEpFBVPR — Fox News (@FoxNews) February 23, 2022

Des messages de compassions

Suite à cette annonce, on a pu voir un grand nombre de messages de tristesse et de soutien pour la famille en deuil. La jeune femme âgée seulement de 27 ans n’était pas censée nous quitter aussi tôt.

Le commentateur politique Tomi Lahren a laissé le message suivant :

Je suis vraiment désolé pour votre perte

On peut également lire :

Tu vas nous manquer. Mais je trouve du réconfort en sachant que je te reverrai. Merci d’être une belle lumière ici sur Terre

Une nouvelle perte dans le monde des miss qui attriste fortement.