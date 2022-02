La petite amie de Kylian Mbappé s’exprime sur son couple

Une question délicate

La jeune femme a été interrogée pour savoir si la rumeur était vraie. Tout en rigolant, elle s’est confiée sur la situation.

La réponse d’Emma Smet

Tout sourit à la jeune femme, pour le moment dans la pièce Le jeu de la vérité. Entre cela et la série Demain nous appartient, elle n’en finit plus et commence à faire décoller sa carrière. De plus, elle jouera prochainement dans une pièce de théâtre, confirmant ainsi qu’elle prend une place importante dans le monde de la comédie.

Mbappé en couple ? Emma Smet s’exprime ! https://t.co/4nks81OTba — Jérôme CLAM (@jerome_clam) February 23, 2022

On n’avait pas d’inquiétude par rapport à sa carrière, mais c’est sa vie sentimentale qui soulève le plus de questions. Journalistes et internautes donneraient tout pour savoir si la comédienne a entamé une relation avec l’attaquant parisien Kylian Mbappé. Sans rien cacher, elle a dévoilé les informations qu’elle pouvait concernant cette rumeur folle.

Les fans n’en peuvent plus

Il est clair que les communautés des deux stars se sont vite emballées une fois après les avoir aperçus dans les tribunes du Parc des Princes. Les internautes sont sûrs d’eux en affirmant que Mbappé et Emma Smet sont en couple. Les photos paraissent claires, elles montrent bien que les deux stars sont très proches. Ils aiment passer du temps ensemble, c’est indéniable.

La réponse d’Emma Smet s’avérait extrêmement floue, il reste difficile de savoir si la jeune femme a réellement une histoire avec l’attaquant parisien.

Si je commence à commenter toutes les photos qu’on prend de moi, je vais avoir du mal à m’en sortir !

Les médias trop insistants

Emma Smet fait tout le temps face aux critiques, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Toute la vie de la jeune femme comprend malheureusement beaucoup de remarques, de rumeurs et de conseils malveillants. Habituée à ces situations, elle remercie ses parents de l’avoir aidé à ne pas dépendre de la critique des internautes.

Ils nous ont dit que certaines personnes se permettraient des critiques non constructives. Juste parce qu’ils n’aiment pas notre nom, ou pour n’importe quelle raison. Ils ne nous ont pas vraiment expliqué comment gérer ça, je pense que c’est quelque chose qu’on apprend avec le temps… Comme j’ai vécu les choses avec eux, j’ai compris sans qu’on m’explique ce qu’il fallait faire et ne pas faire pour garder une vie privée la plus simple possible

La star est constamment confrontée à des fans trop intrusifs, qui n’attendent que de savoir si elle est en couple avec l’attaquant du PSG. En attendant, Mbappé n’a lui non plus rien dit sur le sujet, et ne risque pas de révéler quoi que ce soit.