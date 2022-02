L’annonce choc pour les fans de Star Wars

Star Wars, cette série de films qui depuis 1977 fait un carton avec son univers galactique de science-fiction séduit toujours. Cette série avant-gardiste qui raconte des événements antérieurs à la première trilogie a été très appréciée, même s’il faut bien rester accroché et ne pas se perdre dans les époques et les guerres de la galaxie. Mais, dans le dernier Star Wars de 2019, un personnage se démarque par sa cruauté.

Star Wars : les films à voir absolument

Le premier volet de 1977 est une révélation, avec des effets spéciaux impressionnants pour l’époque. 10 ans plus tard la saga refait surface sous une vision plus moderne, mais reprend l’histoire et son ordre décousu. Un succès planétaire pour la série de films.

L’ennemi le plus redoutable dans Star Wars

Lorsque l’on pense à Star Wars et ennemi, Dark Vador est évidemment celui qui nous vient en premier. Et, pourtant, ce n’est pas le plus redoutable. En effet, dans Star Wars : L’ascension de Skywalker, L’empereur Palpatine a fait son grand retour.

Ce grand méchant a pour apparence sa capuche noire avec son visage cadavérique. Sa particularité est qu’il envoie des éclairs qui proviennent de ses propres doigts.

Le personnage dont le nom est Sheev Palpatine vient de la planète Naboo, avant la grande Bataille de Yavin. C’est une planète centrale pour l’univers de Star Wars dont deux autres personnages dont Padmé Amidala et Jar Jar sont également issus.

Restant discret sur son titre de seigneur Sith, Palpatine infiltre le Sénat de la République dans le but de prendre le pouvoir. Après un génocide contre tous les Jedi, il devient Empereur autoproclamé de la galaxie en l’an −19.

Si l’on devait trouver le personnage contraire de Palpatine on pourrait donner Maître Yoda qui représente la sagesse et la bonté. Alors que son ennemie ne recherche que le pouvoir par la peur et la corruption.

Bien sûr, si l’on croyait mort le personnage dans la fin de L’épisode VI, on se trompait en toute évidence. Malgré l’action de Luke, qui a poussé le vieil homme dans un réacteur de l’Étoile Noire, Palpatine a réussi à trouver une solution pour survivre.

L’Ascension de Skywalker : la fin pour Palpatine

Dès la première bande-annonce du film en 2019, les fans reconnaissent directement la voix du grand Palpatine.

La grande question était de savoir par quel moyen le personnage a réussi à échapper à la mort.

On apprend alors que le seigneur Sith peut habiter d’autres corps grâce à un transfert de conscience.

Dans ce dernier volet, il essaie de convaincre l’héroïne Rey qui est en fait sa petite-fille.

Heureusement, Rey est plus forte et refuse la proposition de son grand-père qui disparaît dans une violente explosion d’éclairs.

Cette scène marque la fin pour l’Empereur Palpatine, du moins c’est ce que l’on croyait…

#StarWars twitter, lets have some fun! Say one nice thing about Emperor Palpatine. pic.twitter.com/hx9sEELsXr — The GALactic Podcast (@theGALacticPod) October 10, 2020

Le sort de Palpatine selon l’acteur

D’après l’acteur Ian Mcdiarmid qui tient le rôle du fameux Palpatine, voici le sort qu’il lui est réservé :

Je dois accepter que, grâce à ma petite-fille ingrate, mon anéantissement a finalement été définitif. Bien sûr, Vador est de retour dans la nouvelle série télévisée [Obi-Wan Kenobi], donc je suppose qu’il n’est pas impossible qu’un jour on découvre à nouveau son mentor tapi dans l’ombre.

Pour le moment, le méchant a définitivement disparu. En revanche, la nouvelle série prête à débuter sur Disney + réserve peut-être certaines surprises.