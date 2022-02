Le baume à lèvres le plus vendu au monde !

Le produit miracle d’une marque australienne

Un petit tube de la marque Lanolips est un bestseller dans le monde de la beauté. Mais, cette réputation est bien méritée : un de ces produits est vendu toutes les minutes.

Un produit tout en un : le baume 101

Avec toutes les conditions extérieures, comme la météo, la pollution, la qualité de l’eau, mais aussi le stress, la peau est mise à rude épreuve. Des marques de sécheresse peuvent très vite arriver, et si elles sont peu esthétiques, elles provoquent surtout un inconfort de la peau qui peut être très dérangeant. C’est là qu’intervient Lanolips ! La marque propose des produits dont les personnes à la peau sèche raffolent, comme plusieurs produits pour les lèvres, mais aussi pour les mains et le reste du corps.

Parmi eux, un petit tube, le “101 oitment” est un “super baume” aux multiples usages. En plus d’être un baume à lèvres, ce petit tube permet de traiter les différents problèmes qu’une peau sèche engendre, sur le visage, comme sur le corps. Et cela notamment dans les zones qui semblent impossibles à hydrater. Un soin phénoménal, dont le succès est imbattable. Par ailleurs, il a la note de 100/100 sur Yuka, sa composition étant donc jugée excellente.

La marque Lanolips

La marque australienne de cosmétiques Lanolips vend ce tube une fois par minute environ. Un succès qui n’est ainsi plus à prouver pour le 101 ointment.

Lanolips offre une gamme des produits de beauté naturels qui ont un effet redoutable sur de multiples parties du corps et pour de nombreuses utilisations. Le tube magique permet, par exemple, de soigner des tétons abîmés par l’allaitement, des parties du corps desséchées, des lèvres gercées, des ongles fragilisées, des plaques de sécheresse sur le visage… Puisque le produit est également nourrissant, il pourra servir dans le cas d’une zone un peu brûlée.

D’autres produits existent pour des problèmes spécifiques.

I have been trialling this all day and am now obsessed. 100% Ianolin and totally multipurpose 💅🏻💄#beauty @lanolips pic.twitter.com/46bd7H3BBI — Lily Worcester (@lilyworcester91) September 15, 2015

Un prix imbattable

Le Super Baume à Usages Multiples Lanolips se trouve être commercialisé en France au prix de 14,90 €. Il est composé à 100 % de lanoline, un produit assez inhabituel puisqu’il s’agit de graisse huileuse qui provient de la laine, d’où son nom.

Une fois de plus, il pourra être utilisé pour de diverses utilisations, ce qui en fait un produit adoré.

Il est très apprécié par ailleurs pour sa facilité d’utilisation qui est on ne peut plus simple. Il suffit d’extraire un petit peu de produit du tube et de l’appliquer sur la zone qui en a besoin. Il est également possible de faire fondre le produit en le chauffant entre vos doigts pour une application encore plus évidente.

Une aubaine, donc pour un prix si bas. De quoi faire du bien à votre peau avec un produit naturel.