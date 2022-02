Le retour de Benjamin sur TPMP

Alors que le jeune homme avait déjà été reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste pour sa première vidéo polémique, Benjamin publie une nouvelle vidéo choc. En effet, le garçon se filmant dans une église en crop top en train de se trémousser de manière sexy avait déjà provoqué la colère des internautes. Après un premier passage dans l’émission, le jeune homme a par la suite réalisé une vidéo d’excuses ironique où pendant ses propos, il recommence à danser de façon provocante dans une église, ce qui ne manque pas de faire réagir une seconde fois.

Après une première intervention sur le plateau de TPMP où le jeune homme confirmait que ce geste était une provocation, il dit également ne pas mériter pour autant toute la haine portée envers lui. Aujourd’hui, Benjamin se retrouve une nouvelle fois sur le plateau.

Le Tiktokeur Benjamin avait donc déjà créé la polémique avec sa première vidéo faisant des gestes avec son corps très déplacés dans le lieu sacré d’une église. Toutefois, tout le monde peut faire des erreurs et le jeune s’apercevant de sa bêtise aurait pu passer à autre chose.

En revanche, le jeune homme en a décidé autrement en faisant une nouvelle vidéo. En effet, sa vidéo ‘d’excuses’ n’est en fait qu’une provocation de plus dans le même lieu sacré avec les mêmes gestes déplacés.

Alors que Benjamin avait justifié ses actes qui pour lui luttais pour la cause des homosexuels, le jeune homme se livre sur le plateau et avoue avoir menti.

Cette vidéo, ce n’est pas des excuses. c’est très ironique. Je l’ai fait parce que, c’est ce que tout le monde attendait de moi (…) Je suis venu seul pour être le plus sincère et le plus indépendant possible. Je vais revenir sur ce que j’ai dit vendredi. La raison pour laquelle j’ai posté cette vidéo, ce n’est pas pour combattre les préceptes de l’homophobie, comme je l’ai dit. Ce n’est pas vrai ! La vérité, c’est que c’est une bêtise (…) Je savais le danger auquel je pouvais m’exposer (…) J’ai voulu créer un message derrière cette vidéo, mais il n’y en avait pas. On m’a dit que je ne peux pas être crédible sur un plateau et dire que je n’ai pas de message derrière ma vidéo. Donc, j’en ai créé un et j’ai dit que c’était pour combattre l’homophobie.

Des propos qui provoquent davantage de colère et de moins en moins de soutien auprès de lui.

Le Tiktokeur parle ensuite de ce que sa vie est devenue suite à ces actes :

Je n’ai plus de vie. Je ne peux plus sortir de chez moi. Je ne peux pas me faire livrer mes courses chez moi, parce que le livreur me reconnait. Je n’ai plus de famille, plus d’amis, je n’ai plus rien. Mais ce n’est pas grave, je suis pas là pour faire la victime (…) Je comprends que j’ai blessé des gens (…) Tout le monde me dit de m’excuser. J’ai fait cette vidéo, mais c’est un peu un hymne à la liberté. Cette vidéo, j’ai le droit de la faire (…) Je ne regrette pas (…) Je referais les vidéos (…) Je veux pas dire que je m’excuse, parce que ça serait revenir en arrière (…) Je demande juste qu’on protège mes parents. Leur sécurité n’est pas assurée, alors que leur adresse est partout. Mes amis se sont fait tabasser aussi.