Les films pourront être diffusés sur Netflix 15 mois après leur sortie au cinéma

Un nouvel accord pour Netflix

Netflix a signé un accord avec les organisations professionnelles du cinéma pour être en mesure de distribuer les films sans devoir attendre 36 mois.

La loi concernant les films

Cela est dû à une loi française qui oblige les plateformes à respecter un délai après la sortie en salle d’un film pour le publier sur leur site et application. Ce temps n’est pas le même en fonction du catalogue que la plateforme propose, des paiements des taxes, mais également des investissements dans la production nationale.

C’est en faisant quelques concessions que Netflix pourra désormais diffuser les films 15 mois après leur sortie au cinéma. Un accord historique donc, qui changera beaucoup de choses au paysage audiovisuel du pays.

Un accord qui change la donne

Pendant au moins trois ans, Netflix France pourra diffuser les films seulement 15 mois après leur sortie au cinéma, contre près de 36 mois actuellement. Une belle réussite pour la plateforme, qui signe ici un accord historique avec le secteur du cinéma français. La chronologie de diffusion habituelle cinéma puis télévision et enfin plateforme de streaming a été bouleversée, suivant logiquement les nouvelles méthodes de consommation des utilisateurs de ces trois services.

Les associations du monde du cinéma ont déclaré :

Netflix et les organisations du cinéma français se félicitent des discussions fructueuses qui ont été menées ces derniers mois et qui bénéficieront à la création cinématographique, dans toute sa diversité.

Une révolution pour le cinéma en France

En signant cet accord, Netflix a promis une belle compensation, qui est encourageant pour le futur du cinéma et des productions en France.

Jusqu'à la garde : Avec l'arrivée du film sur Netflix, c'était l'occasion de rattraper le retard que j'avais. C'était absolument formidable, sans aucun doute un des meilleurs films français de la décennie. — Aurélien Vives 🦝 (@Adinaieros) February 12, 2022

Une grosse compensation de la plateforme américaine

Pour compenser cette large diminution du délai, Netflix a dû tout de fois faire une jolie promesse au monde du cinéma français. Il existe en Europe des obligations d’investissements dans le cinéma pour les Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), qui regroupe l’ensemble des plateformes de streaming, dont Netflix.

Netflix s’est donc engagé à investir 4 % de son chiffre d’affaires annuel dans le cinéma en langue française, dont 30 millions pour des créations originales en français. Cela représente 600 millions d’euros environ sur trois ans. Par ailleurs, pour les projets dont le budget est inférieur à 4 millions d’euros, 17 % des préfinancements devront être réalisés par Netflix, et cela devra concerner au moins 10 films par an.

Cet accord ne sera pas exactement le même pour Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Disney+. Ces plateformes s’engagent moins dans les créations françaises, et sont tenus à un délai d’au moins 17 mois. Un nouvel accord dans les prochains mois avec Netflix pourrait faire passer ce délai à 12 mois.

Augmenter la concurrence de Netflix

Les plateformes de streaming se multiplient ces derniers temps et Netflix semble avoir perdu en éclat. Si elle peut être considérée comme la première plateforme, d’autres services ont rejoint la course et semblent désormais la dépasser…

Cet avantage de délai pourrait être très intéressant pour la plateforme américaine, qui aurait un important point pour se démarquer.

Cependant, Apple et Amazon sont prêts à s’impliquer dans les créations cinématographiques françaises, de quoi rester dans la compétition. Disney reste tout de même plus sceptique pour le moment…