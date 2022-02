Lille : Une boutique pas comme les autres attire l’attention

À la base, le concept vient de Thaïlande et s’appliquait à des pâtisseries salées. D’abord, repris en version sucrée par les Espagnols, puis par les Français sans grande amélioration. Des gourmandises en forme de pénis ou de vulves, un concept amusant pour les Français, qui n’hésiteront pas à aller acheter des quéquettes dans la rue Basse du Vieux Lille.

La responsable de la future boutique, Taziana, avait déjà ouvert plusieurs enseignes dans les différentes villes de France. C’est pour sauver un restaurant à Paris qu’elle a voulu ouvrir cette pâtisserie dans les pavés du Vieux Lille. Le concept est réfléchi depuis le début du confinement et le lieu choisi est très stratégique au vu de la dynamique que possède la ville de Lille.

Toutes les villes n’accueillent pas de la même manière les boutiques aussi originales. La ville de Lille est connue pour l’ambiance chaleureuse et accueillante qu’elle instaure au premier contact.

C’est après 4 mois que Taziana a réussi à se procurer des locaux au 37 rue basse, dans le Vieux Lille. La boutique proposera des produits allant de 5 à 8 euros, selon les toppings ou nappages ajoutés.

C’est de la pâte à pancake aérée, la recette des fluffy pancakes. Mais je voulais qu’on se démarque de ce qui se fait. Ils sont nappés de chocolat, et on peut ajouter des toppings, comme des fruits par exemple

Le concept est repris de la ville de Paris, où une quéquetterie avait ouvert ses portes, plusieurs années auparavant déjà. Il n’est pas impossible que l’on retrouve cette innovation dans les autres villes de France, même si le concept ne plaît pas à tous. Une boutique aux produits originaux, qui sera sans aucun doute bien accueillie par la métropole lilloise.

On a vu ce concept à Paris, on a trouvé que ça attirait vraiment l’œil, explique Émilie. C’est un concept fort, qui nous a plu. Et puis ça nous amuse de bousculer un peu les mentalités, de dédiaboliser le sexe de l’homme ou de la femme. C’est joli et pas vulgaire, le projet est bien réalisé