L’incroyable transformation de Daniel Radcliffe pour son nouveau film

Déjà une belle carrière derrière lui

À seulement 32 ans, Daniel Radcliffe s’est déjà fait un nom dans le milieu du cinéma, qui ne disparaîtra pas de sitôt. Sa réputation est arrivée avec l’adaptation cinématographique de la saga Harry Potter. Il y a tenu pendant une décennie le rôle principal du sorcier aux multiples péripéties, qui lui a valu d’excellents retours.

Mais depuis, l’acteur et producteur britannique ne s’est pas arrêté, jouant dans de nombreuses autres productions. En plus de nombreux films comme La Dame en Noir ou Insaisissables 2, il a également joué dans des comédies musicales à Broadway et des séries comme Unbreakable Kimmy Schmidt et Miracle Workers. Une importante communauté le suit dans toutes ses aventures.

Un nouveau film à ajouter à sa liste

L’artiste ne comptait évidemment pas se stopper en si bon chemin. Un film d’un nouveau genre s’ajoutera sous peu à sa filmographie, déjà impressionnante.

Le biopic d’un artiste

“Weird Al” Yankovic, de son vrai nom Alfred Matthew Yankovic, n’est peut-être pas très populaire de notre côté de l’Atlantique, mais l’homme n’en est pas moins populaire aux États-Unis. Il a, par exemple, parodié les plus grands tubes des dernières décennies, comme ceux de Michael Jackson, Madonna ou Miley Cyrus. Si bien que sa vie sera bientôt racontée en film.

Intitulé Weird: The Al Yankovic Story, le film retracera la vie du chanteur, musicien, producteur et humoriste californien. Et pour jouer son rôle, nul autre que Daniel Radcliffe. Le chanteur s’est d’ailleurs dit ravi de ce choix et a précisé : “Je n’ai aucun doute que c’est le rôle pour lequel les futures générations se souviendront de lui.” Cela reste tout de même à prouver, mais son enthousiasme est communicatif.

First look at Daniel Radcliffe as Alfred Yankovic in 'Weird: The Al Yankovic Story' 🎹 pic.twitter.com/LNIZLuMrvi — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 22, 2022

Le film risque d’apporter beaucoup de surprises dans le futur aux fans des deux artistes.

Le public [sera emporté] dans un voyage vraiment incroyable à travers la vie et la carrière de Yankovic, de l’enfant prodige, à la plus grande légende musicale de tous les temps.

Une transformation surprenante

Pour incarner “Weird Al” Yankovic, ou du moins sa version jeune, il a fallu à Daniel Radcliffe un bon relooking. Mais celui-ci s’est avéré très étonnant. Les deux hommes n’ont pas des physiques que l’on pourrait qualifier de similaires, et Weird Al a un style particulier, ce qui s’ajoute forcément à la métamorphose hallucinante de l’acteur.

Plusieurs clichés ont fait le tour des réseaux sociaux. L’acteur est alors grimé en Al Yankovic. Il est habillé d’une chemise à imprimé camouflage, d’un pantalon noir et de Vans à carreaux noirs et blancs. SI cela n’est déjà pas ce que l’on a l’habitude l’acteur porter, c’est surtout au niveau de sa tête qu’il est méconnaissable. Daniel Radcliffe porte une perruque aux cheveux bouclés et une moustache sous le nez. Reste à voir ce film qui s’annonce pour le moins haut en couleurs.